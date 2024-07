Spajić: Vlada ne radi na izmjeni Zakona o državljanstvu

Podgorica, (MINA) – Vlada nije raspravljala o izmjeni Zakona o državljanstvu, niti je počela proceduru izmjena, saopštio je premijer i lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić i poručio da PES, kao dio parlamentarne većine, nikada neće podržati nijedno rješenje suprotno Ustavu.

Vladina Služba za odnose sa javnošću poslala je medijima odgovore Spajića na pitanja poslanika, iako Premijerski sat danas nije održan.

Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković pitao je Spajića da li je izmjena Zakona o državljanstvu pokrenulo Ministarstvo unutrašnjih poslova, i da li se o tome već raspravljalo na Vladi.

Spajić je u odgovoru pojasnio da nije izašao sa predlogom o izmjeni Zakona o državljanstvu, već da je na konferenciji za medije, koja je bila posvećena potpuno drugoj temi, na novinarski upit iznio svoj stav o tom pitanju.

„Niti sam „izašao“ niti sam inicirao izmjene Zakona i ovu temu u javnom i političkom diskursu. Jedino sam, kao građanin i kao premijer iznio svoje mišljenje na koje, valjda, imam i pravo“, naveo je Spajić.

On je kazao da nije započeta procedura, niti je Vlada raspravljala o tom pitanju.

Spajić je ocijenio da se otvorila vrlo bitna tema sa ciljem diskreditacije 44. Vlade ili njega lično.

On je rekao da se poslednjih dana plasiraju dezinformativni narativi i istakao da je netačno da Vlada radi na izmjeni Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Prema riječima Spajića, netačno je i da će parlamentarna većina mijenjati Zakon o državljanstvu suprotno Ustavu, te da će onda Ustavni sud poništiti uslov od deset godina za biračko pravo, čime će svi noviprimljeni državljani steći pravo glasa za dvije godine.

„Pokret Evropa sad kao dio parlamentarne većine nikada neće podržati nijedno rješenje suprotno Ustavu“, poručio je Spajić.

On je rekao da je netačno i da će pitanje dvojnog državljanstva biti riješeno bilateralnim Sporazumom.

„Jasno sam i u odgovoru na novinarsko pitanje govorio isključivo o Zakonu, ne o bilo kom drugom aktu niti prečici. Posebno ne u dijelu koji bi se odnosio na sticanje biračkog prava“, naveo je Spajić.

On je rekao da nije tačno da Vlada ignoriše Ustav i da bi izbornog inženjeringa preko izmjena Zakona.

„Jasno sam saopštio koji bi bili uslovi za izmjenu Zakona kako bi se spriječio izborni inženjering. Još jasnije iz mog Kabineta je pojašnjeno da to nije moguće bez svih zaštitnih mehanizama, pa i Ustavnih promjena. Imajući to u vidu još jednom poručujem – ništa neće biti urađeno suprotno pravnom sistemu, odnosno bez potrebne većine“, poručio je Spajić.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitao je Spajića da li stoji iza organizovanih napada na šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, kako to implicira ministar pravde Andrej Milović.

Spajić je rekao da ne stoji iza bilo kakvog napada.

“Vjerujem da Vama to zvuči nemoguće, ali svako polazi od sebe. Nije važno ko je na čelu bilo kog sektora dok god taj neko isporučuje rezultate. Logika ovog pristupa leži u činjenici da sistem treba najbolje ljude na pravim mjestima. Jedino tako, možemo ići naprijed“, poručio je Spajić.

On je rekao da “podvale, podmetačine, izdaje ostavlja onima kojima je to imanentno”.

“Kada već pominjemo Novovića i Šukovića koristim i ovu priliku da ponovim punu podršku Vlade i svoju ličnu njima i njihovim timovima na naporima u izgradnji sigurnijeg i pravednijeg društva za sve naše građane”, kazao je Spajić.

