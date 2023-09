Spajić: Optimista sam da će se formirati proevropska vlada

Podgorica, (MINA) – Mandatar i jedan od lidera Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić kazao je da je optimista da će proevropska vlada biti formirana.

Spajić je, nakon sastanka sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem, rekao da opstrukcije postoje od početka, ali da se trudi da se vlada formira što prije.

“Optimista sam da će se vlada formirati. Biće proevropska vlada. Ništa što je dobro nije lako, u Crnoj Gori često se stvari zakomoplikuju bez potrebe”, naveo je Spajić.

Kako prenosi portal RTCG, Spajić je kazao da se on i njegov tim trude da ubrzaju pregovore.

On je naveo da su svjesni da je vlada potrebna i ponovio da je Glavni odbor PES-a izglasao većinu od 44 poslanika.

“I sada je na nama da tu većinu pretočimo u parlamentu”, rekao je Spajić.

Govoreći o učešću koalicije Za Budućnost Crne Gore u novoj vladi, on je kazao da ne treba biti zatvoren za razgovore ni sa tom koalicijom, ali ni drugim partijama.

“Treba razmišljati o širokom razgovoru”, naveo je Spajić.

On je rekao da dvije poslanice PES-a pokazuju neku vrstu rezerve kada je u pitanju potpisivanje podrške lideru Demokratske Crne Gore Aleksi Bečiću za predsjednika parlamenta.

“Pretpostavljam da nije zbog Bečića, nego zbog sastava većine, odnosno odluke Glavnog odbora. Čudno, jer su potpisale identičan dokument prije mjesec. Ne znamo zašto su promijenile mišljenje za mjesec dana”, istakao je Spajić.

On je kazao da se nada da će te dvije poslanice potpisati koalicioni sporazum stranaka.

Upiran šta će biti ukoliko ne potpišu, Spajić odgovorio da svaka stranka ima organe koji odlučuju o takvim situacijama.

“Želimo da damo maksimalne šanse tim poslanicama da dođemo do dogovora i rješenja i nadam se da će one shvatiti našu pravu namjeru. Možda te poslanice nijesu više poslanice PES-a, nego neke druge partije, čak neko govori o miješanju stranih država”, istakao je Spajić.

On je istakao da će u 44. vladi biti svih naroda.

“Samo su spinovi da neće biti Srba. Manjine treba da budu dio svake Vlade, to je praksa i u Evropskoj uniji”, kazao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS