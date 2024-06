Spajić dostavio Skupštini predlog za razrješenje Milovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić dostavio je danas Skupštini predlog za razrješenje ministra pravde Andreja Milovića, pišu Vijesti.

Spajić je u ponedjeljak najavio da će u najkraćem roku predložiti razrješenje Milovića, optuživši ga da je sa šefom države Jakovom Milatovićem pokrenuo “koordinisanu opstrukciju” Vlade.

U predlogu se navodi da je Vlada preduzela niz aktivnosti na planu ubrzanja ekonomskog rasta, evropskih integracija i jačanja vladavine prava, i da je najveći broj članova Vlade iskazao punu posvećenost tim prioritetima kroz profesionalni i lični angažman.

S druge strane, navodi se da Milović u više navrata nije bio na liniji onoga što su bili prioriteti Vlade.

“Te da je svojim djelovanjem bez prethodne konsultacije sa predsjednikom i članovima Vlade, narušio ukupan kontekst i ugled cijele Vlade, tako i parlamentarne većine čijom je podrškom izabran na funkciju ministra pravde“, navodi se u predlogu Spajića.

On je rekao da je “uvjeren da je potrebno preduzeti neophodne korake i pristupiti razrješenju ministra pravde“.

“S obzirom na to da Milović nije na adekvatan način odgovorio očekivanjima i zadacima, a da je od izuzetnog značaja za pravni i politički sistem da funkciju ministra pravde obavlja osoba sa najvišim stepenom povjerenja od izvršne vlasti“, piše u predlogu.

Spajić je dodao da bi se u suprotnom dodatno ugrozili interesi Crne Gore sa aspekta unutrašnje i vanjske politike.

“Kao i vrijednosti 44. Vlade koje se odnose na meritokratiju i jačanje demokratskih i depolitizovanih institucija“, piše u predlogu.

Milović je u ponedjeljak pozvao Spajića da predloži njegovo razrješenje, tvrdeći da premijer vuče Pokret Evropa sad, Vladu i državu u “ponor“.

