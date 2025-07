Prvi nacionalni festival interkulture sjutra na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Prvi nacionalni festival interkulture (NFI), koji se organizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, biće otvoren sjutra na Macan poljani na Žabljaku.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, NFI organizuju Internacionalna organizacija folklornih umjetnosti, Centar za kulturu Žabljak i Opština Žabljak, u partnerstvu sa Udruženjem folklornih ansambala Crne Gore.

Navodi se da se festival organizuje u susret 13. julu – Danu državnosti Crne Gore, sa ciljem očuvanja i promocije bogatog kulturnog nasljeđa države.

“Žabljak će sjutra postati središte autentične kulturne ljepote – mjesto susreta stvaralaca i čuvara nematerijalnog nasljeđa Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kroz muziku, igru i narodne nošnje koje njeguju folklorni ansambli iz svih krajeva zemlje, festival će, kako je saopšteno, predstaviti raznolikost i bogatstvo crnogorskog identiteta, upravo na prostoru gdje je rođena ideja Crne Gore kao ekološke države.

“Festival će publici pružiti autentično iskustvo u srcu prirode, slaveći višedecenijsko stvaralaštvo, zajedništvo i ponos kroz tradicionalne igre i pjesme – uz puno poštovanje principa održivosti i očuvanja prirodnog ambijenta”, navodi se u saopštenju.

Festival će početi u 18 sati.

