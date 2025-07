U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 08. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Dio Donjih Kokota, Farmaci ispod magistrale, Gradac, dio Brskuta, Cerovice, Naselje oko Tarine garaže – Ulica Jelene Balšić, Miladina Popovića i dio Ulica AVNOJ-a, Staniseljići, Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, Dio Kakaricke prema Vrelima, Dio Momišića preko puta Hrama.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Strahinjići, dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 07 do 10 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Bjeloši.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica (moguće kratkotajno isključenje).

Nikšić

– u terminu od 08 do 11 sati: Garden Gold (Montekuk), Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo, Grebice, Šik Javorak, Rastoci, Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna, Tehno Baza, dio Kočana, Mi-rai, dio Kapina polja, Pivara, Zgrade Kod Albone u Rastocima, Kolektor “PPOV-Studenca”, Sportski Centar Ul. 29 Novembar, Zgrada Pejtona, Ul.Jola Piletića, Ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik “, Ul. Serdara Šćepana, Ul. 2. Dalmatinska, Zgrada Profesorska, Ul. Peka Pavlovića, Grudska Mahala, Ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko Naselje, ” Samački Hotel, Građevinsko”, Rudo Polje, Integralovo naselje, Ul.Baja Pivljanina, (Zgrada Željezare)”, (Zgrada Boksita)”, dio ul.Njegoševe, Goranović Klanica, Glibavac, Gornje polje, Rastovac, Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga, komplet Dragova Luka, Mokra njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje polje-Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, IV Crnogorske, Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Samački Hotel Željezare, Ul Serdara Šćepana, Ul. Boška Jankovića, Ul Alekse Backovića, Zgrada Montex, Zgrada Treske. Bistričko Naselje, Šišovik Labudovići, “Naselje Humci, (Zgrada Help)”, Humci (Dječiji Vrtić)”, Oštrovac, dio II Dalmatinske, dio Omladinske.

– u terminu od 08 do 15 sati: “Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje, (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja, Krstac.

– u terminu od 07:30 do 16:30 sati: Ul. Baja Pivljanina.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Đuričine Vode, dio potrošača oko hotela Galeb.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Markovići, Mažići, Lapčići, Stanišići, Braići, Duletići, zamak Pobore, Pobori, Stanjevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: plaža Majami i okolne plaže i objekti prema plaži Majami, Dio naselja: Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica i potrošači oko “CUNGU” doo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Bratica, Uvala Valdanos, Mavrijan, Kruče, Kruče-Izvor, Hije, Uvala Kruče, Mavrijan Vojska, Salč, Ulcinjske Krute (povremeno iskjučenje).

Kotor

– u terminu od 07 do 09 sati: kompletno područje Stoliva.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: dio potrošača u naselju Drenovik.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Trešnjevo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Nikoljac-Šurevice, Džafića brdo, Srđevac, Marinkovići, Grab – Dauti.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Crnionica, Nikoljac-Rogojevići, Njegnjevo, Muslići, Sutivan, Ribarevine, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Gornje Rakonje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Gornji Pažanj, Traforeon Breza, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica, Matovine, Donji Lepenac, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta, Tutići, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Gusinje

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Izvori.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

– u terminu od 12 do 15 sati: Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Honsiće.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

