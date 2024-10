Spajić: Crnogorski vojnici doprinose kolektivnoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vojnici doprinose kolektivnoj bezbjednosti i spremni su da odgovore na izazove koji se tiču cijelog svijeta, poručio je premijer Milojko Spajić.

Iz Kabineta predsjednika Vlade saopšteno je da Spajić večeras prisustvuje ceremoniji povodom Dana Vojske Crne Gore (VCG), u Podgorici.

Kako se navodi, Spajić je u čestitki povodom Dana VCG, istakao važnu ulogu koju Crna Gora, kao dio NATO-a, igra u očuvanju globalnog mira.

„Na ovaj poseban dan, odajemo počast hrabrim muškarcima i ženama koji su u prošlosti branili našu slobodu, kao i onima koji danas stoje na straži mira i sigurnosti svih građana Crne Gore“, naveo je Spajić u čestitki.

Kako je dodao, tradicija crnogorskih junaka, izgrađena na časti, hrabrosti i ljubavi prema otadžbini, ostaje čvrst temelj VCG.

„Njihovo nasljeđe nas inspiriše da u svakom trenutku branimo dostojanstvo, mir i suverenitet naše domovine“, kazao je Spajić.

Kako je dodao, Crna Gora, kao članica NATO saveza, čvrsto stoji rame uz rame sa svojim saveznicima, posvećena zajedničkom cilju očuvanja globalnog mira i stabilnosti.

„Naša vojska je sastavni dio ove snažne alijanse, doprinoseći kolektivnoj bezbjednosti kroz profesionalizam, odgovornost i spremnost da odgovori na izazove koji se tiču cijelog svijeta“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, upravo to članstvo potvrđuje odlučnost Crne Gore da, kroz međunarodnu saradnju i partnerstvo, brani vrijednosti slobode i demokratskog poretka, istovremeno jačajući nacionalne odbrambene kapacitete.

Spajić je naglasio da je uloga pripadnika VCG presudna za sigurnu budućnost.

„S ponosom stojimo uz našu vojsku, koja je neodvojivi stub državnosti i bezbjednosti Crne Gore. Naša vojska, uzimajući najbolje iz bogatog istorijskog nasljeđa i modernih dostignuća, simbolizuje snagu, predanost i hrabrost“, naveo je Spajić.

Kako je istako, kroz sklad tradicije i savremenih izazova, kao i aktivan doprinos globalnoj bezbjednosti, crnogorski vojnici svjedoče o posvećenosti miru, ne samo u granicama Crne Gore već i širom svijeta.

„Svim pripadnicima Vojske Crne Gore čestitamo njihov dan! Neka vas vodi čast, snaga i hrabrost, kao i generacije prije vas, dok zajedno koračamo prema sigurnijoj budućnosti“, zaključio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS