Smolović: Ne postoje uslovi za održavanje popisa u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – U Bijelom Polju ne postoje uslovi za održavanje popisa stanovništva, ocijenio je predsjednik te opštine Petar Smolović.

On je pozvao Vladu da se, kako je kazao, ne inati sa zakonom i građanima i da popis odloži.

„Kao predsjednik opštine i ujedno i predsjednik popisne komisije, upozoravam da ne postoje uslovi za održavanje popisa u opštini Bijelo Polje“, naveo je Smolović na društvenoj mreži X.

On je rekao da je svakodnevno ukazivao na brojne tehničke manjkavosti i nedostatak pretpostavki za realizaciju tog složenog procesa, ali da nije nailazio na razumijevanje aktuelne Vlade.

