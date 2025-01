Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu 27. januara

Podgorica, (MINA) – Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj će biti razmatran izvještaj o radu Odbora za prošlu godinu, zakazana je za 27. januar, rekao je predsjednik tog skupštinskog tijela Miodrag Laković.

On je na platformi X naveo da je sjednicu zakazao i u cilju dogovora oko dinamike rada u vezi sa pitanjima koje opterećuju sektor bezbjednosti.

“Zakazao sam sjednicu Odbora za 27. januar u cilju razmatranja Izvještaja o radu Odbora za prošlu godinu, ali i dogovora oko dinamike i načina rada u vezi sa drugim važnim pitanjima koja opterećuju sektor bezbjednosti, a koja zahtijevaju kvalitetan i sistematičan rad Odbora”, kazao je Laković.

On je rekao da se nada da će predstavnici opozicije učestovovati na sjednici i dati konstruktivan doprinos u onome što im je zakonska i poslovnička obaveza.

“A to je nadzor nad radom službi u sektoru bezbjednosti i odbrane”, dodao je Laković.

