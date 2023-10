Šehović: SD donio odluku o bojkotu popisa

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo i Glavni odbor Socijaldemokrata (SD) donijeli su odluku o bojkotu popisa stanovništva, koji će biti održan od 1. do 15. novembra, saopštio je lider te partije Damir Šehović i pozvao građane da, kako je naveo, ne učustvuju u toj prevari.

Šehović je kazao da zahtjev SD-a za odgađanjem popisa za nekoliko mjeseci, koliko je potrebno da se osigura kredibilitet i uspostavi adekvatna kontrola čitavog procesa, nije ozbiljno ni razmatran, a kamoli usvojen, i da im nije preostalo ništa drugo osim da i definitivno krenu u bojkot.

“I da pozovemo građane da ne učestvuju u ovoj, sigurno ne pretjerujemo kada kažemo – prevari, iza koje se krije štetna politička agenda sa nesagledivim posljedicama po društvo”, kazao je Šehović.

On je u izjavi dostavljenoj medijima naveo da postoji apsolutno neskrivena namjera da se podaci lažiraju.

“Da bi nakon unaprijed pripremljenog rezultata, koji ne odgovara realnom stanju na terenu, bio širom otvoren prostor za ustavne izmjene, kako bi Crna Gora od građanske postala ne nacionalna, nego nacionalistička država i to sa građanima prvog i drugog reda”, kazao je Šehović.

Kako je naveo, da je nekome cilj da zloupotrijebi popis kako bi frizirao podatke po sopstvenoj želji, najbolje potvrđuje činjenica da aktuelna vlast odbija da primijeni potpuno identične mehanizme kontrole koje je na popisu 2011. godine kao tadašnja opozicija tražila.

Šehović je istakao da je tadašnja vlast prihvatila te zahtjeve opozicije.

“Utisak o apsolutnoj opravdanosti naših argumenata je potpun, ukoliko se podsjetimo da identičan zahtjev za odgađanjem popisa dolazi ne samo od opozicionih partija, nego i iz civilnog društva, nacionalnih savjeta, a od juče i iz samog Evropskog parlamenta”, rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, pošto je na sve te apele vlast ostala nijema, ne nudeći praktično nijedan ozbiljan argument kojim bi objasnila u čemu je problem da se proces iskontroliše na identičan način na koji je to rađeno i prošlog i pretporošlog puta, jasno je da bi se učešćem na takvom popisu dao legitimitet procesu.

Šehović smatra da bi učešćem u takvom popisu bila nanijeta nemjerljiva, nepopravljiva i trajna šteta Crnoj Gori i njenoj građanskoj, multinacionalnoj, multivjerskoj, evropskoj orijentaciji.

Socijaldemokrate će, kako je naveo, kao i uvijek do sada, biti na braniku takve Crne Gore.

Šehović je pozvao građane “posebno one koji su sebe ugradili u temelje dražve, da ne podlegnu pritiscima i propagandi kojoj su izloženi”.

“Da razumiju da ovo nije pitanje partija nego države i vrijednosti na kojima počiva, i da baš zbog toga u periodu sprovođenja popisa vrata njihovih domova za popisivače budu zatvorena”, dodao je Šehović.

Kako je kazao, kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.

“A jasan i hrabar otpor politici koja želi da nas vrati u nacionalističko blato u kojem smo 90-tih godina bili, trenutno je najveća usluga koju možemo učiniti djeci, odnosno generacijama koje dolaze”, zaključio je Šehović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS