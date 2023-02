SDP sjutra predaje kandidaturu Vuksanović Stanković

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) predaće sjutra Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predsjedničku kandidaturu poslanice te stranke Draginje Vuksanović Stanković.

Lider SDP-a Raško Konjević kazao je da su skupljena 10.253 potpisa, od kojih ce 9.350 biti predato DIK-u zajedno sa drugim zakonski potrebnim dokumentima.

“Draginjina kandidatura biće predata sjutra u 11 sati. Zahvaljujemo građanima na podršci, aktivistima i volonterima na radu i pomoći”, naveo je Konjević na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS