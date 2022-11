SDP pozvao građane da podrže peticiju Ima nas

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) pozvala je građane da podrže građansku peticiju pokreta Ima nas i time, kako su saopštili iz te stranke, doprinesu demokratskom rješavanju političke krize bez presedana u parlamentarnom životu savremene Crne Gore.

Iz SDP-a su kazali da su potpuna blokada institucija, učestalo bezakonje i gaženje Ustava, zaustavljanje Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji i kompromitacija zemlje kao članice NATO, učinci parlamentarne većine sa posljednjih parlamentarnih izbora.

Oni su rekli da su učinci parlamentarne većine i narušavanje bazičnih demokratskih standarda i neodgovorno upravljanje i uništavanje vitalnih državnih kompanija.

Zbog toga je, kako su poručili iz SDP-a, vraćanje mandata građanima jedini način da se dođe do odgovorne i stabilne vlasti.

Iz te partije su rekli da su građani ti koji moraju biti neprikosnoveni arbitar nakon što je aktuelni sastav parlamenta, kroz dvije neuspješne Vlade, potrošio svoj legitimitet.

Kako su naveli iz SDP-a, aktuelni neustavni pokušaji parlamentarne većine da izbjegnu sud građana i nametnu rješenja koja ne mogu imati ni unutrašnji ni vanjski legitimitet moraju biti spriječeni svim demokratskim sredstvima.

„Vanredni izbori kao ključni politički zahtjev ispostavljeni su i na „IMA NAS“ masovnom protestu građana, a isti bez ikakve sumnje podržava ogromna većina građana Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz SDP-a su rekli da je građanima dosta daljeg urušavanja sistema i bezakonja koje sprovodi parlamentarna većina.

„Koja je očigledno spremna na svaki oblik pravnog, pa i ustavnog nasilja i destabilizacije zemlje, a sve u cilju zadržavanja na pozicijama vlasti i uživanja privilegija koje iz te vlasti proizilaze“, kazali su iz SDP-a.

