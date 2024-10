Šćekić: Srpski jezik mora biti službeni

Podgorica, (MINA) – Srpski jezik mora biti službeni, odnosno zvanični jezik u Crnoj Gori, poručio je potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić.

“Očekujem da vlast na svim nivoima postupa u skladu sa realnom strukturom stanovništva i uvaži činjenicu da Srbi čine značajan segment ovog društva”, poručio je Šćekić komentarišući rezultate popisa stanovništva po kojima u Crnoj Gori srpskim jezikom govori 43,18 odsto stanovništva.

Kako je dodao, srpski jezik mora biti službeni, odnosno zvanični, jer su “tako građani odlučili i na pretodnom, ali i na ovom popisu”.

“Ljudi koji govore srpskim jezikom najmanje što očekuju je da dobiju pravo da svuda govore, školuju se na svom jeziku”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da će učiniti sve da se ispoštuju elementarna građanska prava svih građana, pa tako i Srba.

Prema podacima popisa iz 2023. godine, koji su objavljeni danas, u Crnoj Gori srpskim jezikom govori 43.18, a crnogorskim 34,52 odsto stanovnika, dok je bosanski maternji za 6.97 odsto, a albanski 5.25 odsto stanovnika Crne Gore.

