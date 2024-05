Šaranović: Izborni dan u Budvi protekao bez ijednog incidenta

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Budvi protekao je bez ijednog incidenta, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

“Raduje me što je izborni dan u Budvi protekao u najboljoj atmosferi i bez ijednog incidenta”, kazao je Šaranović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), rekao da zbog toga duguje veliku zahvalnost službenicima Ministarstva i policije.

“U čiji sam se rad lično uvjerio u prethodna dva dana, a koji je bio u skladu sa zaključcima sa sastanka održanog sa starješinama odjeljenja bezbjednosti Budva i Regionalnog centra “Jug”, dodao je Šaranović.

On je naveo da je odgovornim radom policijskih službenika i koordiniranim aktivnostima svih nadležnih službi MUP-a, obezbijeđen stabilan javni red i mir i pozitivan bezbjednosni ambijent za nesmetan završetak izbornog dana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS