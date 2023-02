SAD ohrabruju progresivne političke snage da uspostave stabilnost

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) ohrabruju sve političke snage, koje se bore za građanske vrijednosti, da ulože napore da Crna Gora uspostavi političku stabilnost i funkcionalne institucije, kazao je poslanik Demokratske partje socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je na Tviteru /Twitter/ objavio da je u Vašingtonu imao konstruktivan i otvoren razgovor sa specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan, Gabrijelom Eskobarom.

„SAD ohrabruju sve progresivne političke snage koje se bore za građanske vrijednosti, da ulože natpartijski napor da Crna Gora uspostavi politčku stabilnost i funkcionalne institucije”, naveo je Nikolić.

