SAD: Brzo formiranje nove vlade ili vanredni izbori

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) očekuju od Crne Gore da brzo formira novu vladu, ili da sazove vanredne parlamentarne izbore, saopšteno je iz Stejt depertmanta povodom izglasavanja nepovjerenje Vladi premijera Dritana Abazovića.

Neimenovani portparol Stejt departmenta je, u odgovoru na upit Glasa Amerike, naveo da je “izglasavanje nepovjerenja parlamentarna demokratija na djelu, gdje crnogorski narod, kroz svoje izabrane predstavnike, poziva vladu na odgovornost”.

On je kazao da će SAD podržati bilo koju demokratski izabranu vladu koja osigurava napredak Crne Gore u evroatlantskim integracijama.

„Što obuhvata ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje NATO učešća, promovisanje inkluzivnog i građanski orijentisanog društva i nastavak pozivanja Rusije na odgovornost zbog brutalnog rata protiv Ukrajine”, naveo je portparol Stejt departmenta.

Na pitanje da li će podržati učešće Demokratskog fronta (DF) u eventualnoj novoj vladi, on je ponovio da SAD ne smatraju DF partnerom zato što “ne podržavaju evropske vrijednosti, u šta spada i kritički odnos prema ruskoj agresiji protiv Ukrajine, i nijesu pokazali liderstvo ili spremnost da postignu napredak u ključnim reformama potrebnim za pristupanje EU”.

