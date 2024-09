Rezultati popisa 15. oktobra

Podgorica, (MINA) – Rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori biće objavljeni 15. oktobra, kazao je direktor Uprave za statistiku (Monstat), Miroslav Pejović.

On je, u Dnevniku Televizije Crne Gore, rekao da su softver i revizija njegovog koda završeni.

“Sada je testiranje softvera u toku, a nakon toga slijedi puštanje softvera u produkciju od 1. oktobra. Građani će moći da provjere podatke do 7. oktobra”, naveo je Pejović, prenosi portal RTCG.

Prema njegovim riječima, Monstat će do 1. oktobra upariti podatke sa registrom iz Ministarstva unutrašnjih poslova i provjeriti podatke.

Popis stanovništva završen je u decembru prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS