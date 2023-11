Razmotriće da Medijska pismenost bude obavezan predmet

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija razmotriće da reformom obrazovanja medijska pismenost postane obavezan predmet, kazala je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je saopšteno da je ona, na sastanku sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, rekla da u vremenu kada su informacije sve više dostupne, posebno preko društvenih mreža, medijska pismenost dobija zasluženo mjesto.

„Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će u narednom periodu razmotriti da reformom obrazovanja, medijska pismenost postane obavezan predmet“, navela je Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno, na sastanku je razgovarano o zajedničkim projektima koje su, u okviru OEBS-ove agende, sprovodili nekadašnje Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke, sa posebnim akcentom na dvije bitne teme.

„Prva tema je „Eliminisanje rodnih stereotipa iz obrazovnog sistema Crne Gore”, prevashodno u školskim programima i udžbenicima, kako je previđeno Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je druga važna tema sastanka bila medijska pismenost i literatura za taj izborni školski predmet, s obzirom na aktivnosti Misije OEBS-a u oblasti medijske pismenosti i kontinuiranu saradnju koju ima sa predstavnicima medija u Crnoj Gori.

Sagovornice su ocijenile da su te dvije teme izuzetno značajne za obrazovanje mladih, posebno s aspekta unapređenja ljudskih prava i demokratskih procesa u društvu, kao i obrazovanja 21. vijeka koje zahtijeva razvijanje vještina kritičkog mišljenja i rješavanja problema.

„Posebno zadovoljstvo su iskazale sprovedenim aktivnostima na rodnoj analizi školskih programa i u djelu digitalne škole i predmeta medijske pismenosti, usaglasivši se o njihovom nastavku i u narednoj godini“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vag pohvalila rad Ministarstva na analizi nastavnog plana i programa osnovnih škola koja mapira prisustvo rodnih stereotipa i tako aktivno doprinosi u sprovođenju Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost.

Ona je kazala da Misija OEBS-a cijeni napore Ministarstva ka unapređenju rodne ravnopravnosti u školama, kao što su obuke za nastavnike o inkluzivnom obrazovanju, rodnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja.

Vag je navela da Misija OEBS-a, na zahtjev Ministarstva, podržava proizvodnju dijela sadržaja za digitalnu školsku platformu za učenike, roditelje i prosvjetne radnike www.digitalnaskola.edu.me, i da aktivno radi na razvijanju sadržaja na temama medijske pismenosti, stereotipa i digitalne bezbjednosti.

„Takođe će nastaviti da promoviše medijsku pismenost u školama, koristeći prvi Priručnik za nastavnike, roditelje i djecu koji je Misija objavila prošle godine, a koji je Vag poklonila Jakšić Stojanović“, kaže se u saopštenju.

