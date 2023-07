Raspisan konkurs za idejno rješenje novog Urgentnog centra

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da površina obuhvata konkursa iznosi 6.701 metar kvadratni.

„Od učesnika konkursa se očekuje da ponude idejna rješenja koja će karakterisati visoka funkcionalnost objekta i jedinstvenost u arhitektonskom oblikovanju, kako bi se stvorili prostorni uslovi za racionalizaciju i povećanje efikasnosti rada te ustanove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u objektu potrebno projektovati sve neophodne sadržaje urgentnog centra, u skladu sa programskim zadatkom i potrebama korisnika.

Iz Ministarstva su rekli da je prilikom izrade idejnog arhitektonskog rješenja Urgentnog centra, kao aneksa postojećeg objekta KCCG, posebnu pažnju potrebno posvetiti očuvanju autentičnosti postojećeg objekta i pažljivom arhitektonskom oblikovanju dogradnje.

Kako su dodali, za objekat KCCG dodijeljena je Republička nagrada lista „Borba” za najbolje realizovano arhitektonsko djelo u Crnoj Gori 1974. godine (arhitekti Božidar Milić i Milan Popović).

Konkurs je otvoren od utorka, a rok za predaju radova je 9. oktobar ove godine.

Iz Ministarstva su naveli da će rezultati konkursa biti objavljeni do 7. novembra.

„Raspisivač konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me“, dodaje se u saopštenju.

