Rakočević: Štrajkovi i obustava rada ako se ne potpiše revidirani GKU

Podgorica, (MINA) – Sindikat uprave i pravosuđa će, ukoliko se ne potpiše revidirani Granski kolektivni ugovor (GKU), poslaničkim klubovima u ponedjeljak predati predlog amandmana na Zakon o budžetu, kazali su iz tog sindikata i najavili proteste, štrajkove i obustave rada ukoliko ishod tog postupka bude negativan.

Predsjednik Sindikata Nenad Rakočević kazao je da je Glavni odbor Sindikata uprave i pravosuđa donio važne odluke u slučaju da se ne potpišu izmjene i dopune GKU u dijelu uvećanja koeficijenata za najmanje deset odsto do kraja ove godine.

On je rekao da i dalje drže ispruženu ruku saradnje prema predstavnicima Vlade i Premijeru Milojku Spajiću.

“Pozivamo ga da bude odgovoran, da počne da uvažava sindikat, naše članstvo i njihove porodice, a najvažnije da mora da poštuje zakonom propisane obaveze kao što je Kolektivni ugovor, te uveća plate zaposlenima javne uprave”, naveo je Rakočević.

On je rekao da će, ako se ne potpiše revidirani GKU, u ponedeljak predati svim poslaničkim klubovima predlog amandmana na Zakon o budžetu sa zahtjevom i očekivanjem da će svi ispred svojih klubova predati taj amandaman i pozitivno glasati za njega.

“Ukoliko se desi prema nama loš epilog u oba slučaja, donijeta je odluka da se 12. januara održi sjednica Skupštine sindikata, gdje ćemo precizno strategijski donijeti odluke o daljim koracima i nivoima radikalizacije kroz proteste, štrajkove i obustave rada”, kazao je Rakočević.

On je rekao da deset hiljada članova nije mali broj, kao i da će državni aparat biti blokiran ukoliko u sistemu zakaže samo jedan odsto njih.

Rakočević je kazao da aktuelna Vlada nije svjesna posledica nepoštovanja kolektivnog ugovora dodajući da će tužbe napraviti troškove državi za koje će neko trebati da odgovara.

“Ukoliko Vas, premijeru neko savjetuje da nema osnova za tužbe, ne govori Vam istinu, samo Vam povlađuju i prave Vam lošu reputaciju, koja je u poslednje vrijeme dostigla veoma kritičan nivo i pored minimalnih penzija zbog kojih sada šamarate nas ostale radnike Crne Gore. O obećanom povećanju Evropa 2 nećemo ni da govorimo”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ne može se odati utisku tvrdnja Vlade da nema sredstava za uvećanja zbog kojih se “krši zakon, a suprotno, predlogom budžeta na pojedine stavke su toliko raskalašni”.

“Zar je moguće da ima novca i to 17 miliona (EUR) za ugovore o djelu, a to su nova partijska zapošljavanja, naknade za stanovanje i odvojen život dva miliona i trista hiljada (EUR), za administrativni materijal 12 miliona i trista hiljada, za vaše gorivo 13 miliona i dvesta pedeset hiljada (EUR)”, pitao je Rakočević.

On je naveo da je za materijal za posebne namjene izdvojeno 13,2 miliona (EUR), za službena putovanja 5,7 miliona, a za komunikacione usluge, šest miliona EUR.

“Za naše plate koje je pojela inflacija i plaćanja po vama besplatnih zdravstvenih usluga privatnicma, nema para za obavezno uvećanje, one treba da budu iste. Nijeste tako obećali poštovani političari predstavnici vlasti pred izbore”, rekao je Rakočević.

