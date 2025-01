Psihološka podrška za učenike, nastavnike i roditelje na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Na Cetinju će u narednom periodu biti organizovane psihološke i edukativne radionice za učenike, nastavnike i roditelje, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Navodi se da je pružanje psihološke pomoći kroz niz aktivnosti dogovoreno na sastanku predstavnika Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Kliničkog centra Crne Gore i Prijestonice.

“Dogovoren je niz aktivnosti podrške, koje se odnose na organizovanje psiholoških i edukativnih radionica za učenike, nastavnike, roditelje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaju, javnost će blagovremeno biti obaviještena o rasporedu aktivnosti koje će biti organizovane u obrazovno-vaspitnim ustanovama na Cetinju.

Iz Ministarstva zdravlja su naveli da neizmjernu podršku i zahvalnost duguju Udruženju psihologa Crne Gore, zaposlenima Kliničkog centra Crne Gore i Centra za rani razvoj koji će biti angažovani u aktivnostima.

