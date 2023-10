Pronađen štek stan, motor i vozila korišćena za pripremu ubistva u Budvi

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva pronašli su štek stan, motor i vozila koja su korišćena prilikom pripreme ubistva u tom gradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Podsjeća se da je policija 11. oktobra spriječila pokušaj likividacije i na licu mjesta uhapsila državljanina Jermenije A.M. (34), dok je P.X. (25) albanski državljanin uhapšen na graničnom prelazu Sukobin prilikom pokušaja da napusti Crnu Goru.

Iz policije su rekli da se P.X. lažno predstavio kao P.V. i priložio lažnu putnu ispravu Grčke.

„P.X. je granicu sa Crnom Gorom pokušao da pređe kao pješak, a prilikom kontrole granična policija je od njega oduzela specijalni alat za otključavanje vozila, 4.350 EUR i 500 USD, falsifikovanu vozačku dozvolu i bankovnu karticu, kao i druge stvari“, navodi se u saopštenju

Kako se dodaje, A.M. (31), takođe državljanin Jermenije, se nalazi u bjekstvu i policija za njim intenzivno traga zbog sumnje da je zajedno sa A.M. i P.X. izvršio krivična djela.

Navodi se da je budvanska policija locirala takozvani štek stan u naselju Buljarica, nakon čega je u saradnji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotorui, pretresla taj stan i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni.

„Tom prilikom su izuzeti predmeti i stvari koji će biti predmeti daljih vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su pronađena vozila i motor, za koja se sumnja da su korišćena prilikom pripreme izvršenja krivičnog djela.

„Kriminalistička policija Odjeljenja bezbjednosti Budva je locirala i hotele u Podgorici u kojima su prijavljene osobe boravile, a gdje se trenutno u saradnji sa pripadnicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica vrše dalje provjere“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, nakon i analize listinga komunikacija, u toku su provjere eventualne povezanosti prijavljenih osoba sa nekim osobama iz Crne Gore ili drugih zemalja.

„Opsežne istražne aktivnosti koje se sprovode se ogledaju i u obavljanju informativnih razgovori sa operativno ineteresantnim osobama, koja bi eventualno na neki način mogle biti povezane sa predmetnim događajem, kao eventualni saizvršioci, pomagači ili oštećeni, a kojom prilikom se vrše provjere alibija i svih drugih okolnosti od interesa za istragu“, ističe se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je izuzet veliki broj video nadzora sa više lokacija, kao i da se provjeravaju privredni subjekti koji se bave renta car djelatnostima.

