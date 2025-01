Prijem novih službenika početak istinskih reformi

Podgorica, (MINA) – Prijem novih policijskih službenika doprinijeće podmlađivanju kadrova i jačanju cjelokupnog policijskog sistema i sektora bezbjednosti, saopštili su iz Sindikata Uprave policije.

Oni su podržali odluku Vlade o davanju saglasnosti za zapošljavanje 815 novih policijskih službenika, navodeći da će se na taj način krenuti sa istinskim sprovođenjem reforme u sektoru bezbjednosti.

“Trenutni nedostatak policijskog kadra u Crnoj Gori svakako predstavlja veliki izazov za policijsku službu u cjelini”, kazali su iz Sindikata Uprave policije.

Oni smatraju da problem nije u zakonskim uslovima po kojima policijski službenici idu u zasluženu penziju.

“Poznavajući težinu policijskog poziva i problema koje on poziv nosi, pitanje zapošljavanja u policiji se moralo mnogo ranije intezivirati i sistemski rješavati kako sada ne bi došli do nedostatka kadra”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će prijem mladih školovanih policajaca doprinijeti podmlađivanju kadra.

“Što će dati poseban motiv za sprovođenje započetog postupka reforme u policiji, koja mora biti prioritet u daljem radu Ministarstva unutrašnjih poslova”, kazali su iz Sindikata policije.

Oni su istakli da je neophodno usklađivanje sa policijskim standardima država članica Evropske unije (EU), kako u dijelu osposobljavanja i usavršavanja, tako i u stvaranju što boljih uslova rada i usklađivanja zarada za policijske službenike.

“Sindikat Uprave policije podržava odluku Vlade jer smatramo da je ona usmjerena na jačanje cjelokupnog policijskog sistema i sektora bezbjednosti u cjelini, koji mora da vodi računa o bezbjednosti svih građanki i građana Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su novim Zakonom o unutrašnjim poslovima uređena i pitanja koja se odnose na prijem i raspoređivanje policijskih službenika, razvoj karijernog sistema, uspostavljanje posebnog sistema ocjenjivanja policijskih službenika, kao i druga pitanja od značaja za rad policijske zajednice.

“Na ovaj način snažno će se krenuti u započeti proces reforme policijske službe na čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije intezivno rade”, rekli su iz Sindikata.

Oni su, kako su naveli, sigurni da će Ministarstvo unutrašnjih poslova na transapentan i zakonit način odlučiti o izboru budućih kandidata.

“Pozivamo sve mlade i sposobne ljude koji su zainteresovani za ovaj poziv, da se kandiduju za prijem u policijsku službu”, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata Uprave policije su naglasili da će tom postupku dati posebnu pažnju i biti dostupni za sve buduće kolege kako bi im na pravi način pomogli u budućem radnom angažmanu.

“Istina je da trenuti policijski sastav radi u izuzetno teškim uslovima i sa smanjenim kapacitetima, te je neophodno da ih država dodatno motiviše na način što će im uvećati trenutne zarade, poštujući odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova”, zaključuje se u saopštenju.

