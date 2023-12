Preminuo profesor Milenko Perović

Podgorica, (MINA) – Profesor Milenko A. Perović preminuo je sinoć u Novom Sadu u 73. godini, nakon kraće i teške bolesti, kazali su sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK).

Iz FCJK su naveli da je Perović bio istaknuti intelektualac, predsjednik Crnogorskog PEN centra i Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, kao i redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.

Perović je rođen u Vrbasu 1950. godine, u crnogorskoj kolonističkoj porodici, a diplomirao je na studijama filozofije u Beogradu 1974. godine.

“Doktorsku disertaciju iz filozofije pod naslovom Vrijednosni sistem i moralna svijest malograđanstva – pod mentorstvom Milana Kangrge – odbranio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1984. godine”, kazali su iz FCJK.

On je od 1987. radio kao profesor filozofskih predmeta na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu a osnovao je Studijsku grupu za filozofiju i Katedru, kao i Odsjek za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1988. godine.

Perović je utemeljio magistarske i doktorske studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Suosnivač je Bioetičkog društva Srbije kao i filozofskog časopisa Arhe koji izlazi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 2004. godine.

“Većinu knjiga i radova posvetio je problematici istorije filozofije, etike i praktičke filozofije. Hegelova i Aristotelova filozofija su njegova stalna filozofska preokupacija”, kazali su iz FCJK.

Kako su dodali, objavio je oko sto pedeset filozofskih članaka, preko sedam stotina koluni i 23 knjige.

Perović je bio je predsjednik Komisije za standardizaciju crnogorskog jezika koja je 2009–2010. godine objavila Pravopis crnogorskoga jezika i Gramatiku crnogorskoga jezika.

Jedan je od utemeljitelja Instituta za crnogorski jezik i književnost u Podgorici i FCJK na Cetinju.

“Redovni je član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Na čelu Crnogorskoga PEN centra bio je od 2020. godine”, rekli su iz FCJK.

Komemoracija povodom smrti Perovića biće održana na FCJK u četvrtak u 11 sati.

