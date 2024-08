Preminuo povrijeđeni u tuči u Ulcinju, traga se za državljaninom Srbije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija traga za državljaninom Srbije, R.D. (59), koji se sumnjiči da je u ulcinjskom naselju Donji Štoj udario M.M. (62), koji od zadobijenih povreda danas preminuo u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je ulcinjskoj policiji u četvrtak, 20 minuta nakon ponoći, telefonskim putem prijavljeno da je u naselju Donji Štoj došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba između dvije osobe.

„Izlaskom na lice mjesta zatečena je osoba koja leži na asfaltnoj površini sa vidnim povredama u predjelu glave i utvrđeno je da je riječ o M.M. koji je odvezen na ukazivanje ljekarske pomoći“, kaže se u saopštenju.

Policija je, kako se ističe, došla do saznanja da je jedan muškarac, nakon kraće verbalne rasprave, oštećenog udario u predjelu glave, usljed čega je on pao na asfaltnu površinu i zadobio tešku tjelesnu povredu.

Iz policije su kazali da se, nakon tog događaja, nepoznati muškarac udaljilo vozilom sa lica mjesta.

„Operativnim radom na terenu policija je uspjela da identifikuje i obezbijedi dokaze protiv osumnjičenog R.D. (59) iz Srbije, sa privremenim boravkom u Njemačkoj“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je M.M. danas podleglo povredama u KCCG.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo teška tjelesna povreda usljed koje je nastupila smrt povrijeđenog”, dodaje se u saopštenju.

