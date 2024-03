Prekršajna prijava protiv Milovića zbog drskog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su prekršajnu prijavu protiv ministra pravde Andreja Milovića zbog drskog ponašanja, saopšteno je iz Uprave policije.

„Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, podnijeli su zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv A.M. (36), ministra pravde“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se Milović 9. februara, dok se nalazio u hodniku Skupštine Crne Gore, ponašao drsko prema novinarki R.G.

„Oduzimajući joj telefon iz ruke i predajući ga službeniku svog obezbjeđenja, koji joj ga je odmah nakon toga i vratio“, kaže se u saopštenju.

Navod se da je prekršajna prijava protiv Milovića podnijeta zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru.

