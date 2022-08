Predsjednici država regiona uputili saučešće Đukanoviću zbog tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Predsjednici Sjeverne Makedonije i Kosova, Stevo Pendarovski i Vljosa Osmani i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputili su predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću izraze najdubljeg saučešća povodom tragedije na Cetinju.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da je Đukanović danas imao odvojene telefonske razgovore sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i predsjednikom Albanije Bajramom Begajem.

Navodi se da su zvaničnici iskazali saosjećanje sa porodicama žrtava i solidarnost sa Crnom Gorom i njenim narodom u teškom trenutku.

Đukanović je zahvalio na izrazima saučešća.

„Istakao je da veoma cijenimo pažnju susjeda i poruke saosjećanja i podrške Cetinju i Crnoj Gori zbog nezapamćene tragedije crnogorskog društva, nenadoknadivog gubitka ljudskih života, i patnje i bola porodica i prijatelja žrtava“, kaže se u saopštenju.

