Pravda u Crnoj Gori nemoguća dok se ne razriješi ubistvo Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Pravda u Crnoj Gori nemoguća je dok ne bude razriješeno ubistvo glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića, kazao je premijer Dritan Abazović.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i Abazović položili su danas vijenac na mjesto ubistva Jovanovića.

Abazović je rekao da očekivanja od novog tužilaštva, odnosno novih ljudi u tužilačkoj organizaciji ostaju velika, kao i u prethodnom periodu, i da neko konačno mora da da odgovore ko su nalogodavci ubistva Jovanovića.

„Bez rješenja ovog pitanja pravda u Crnoj Gori je nemoguća“, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, ubistvo Jovanovića „nije samo čin ubijanja glavnog urednika tada najvećeg lista u Crnoj Gori, već je čin ubijanja istine i borbe za pravdu“.

„Vjerujem da će novi ljudi u tužilaštvu dati jedan novi doprinos, a što se države tiče ona je spremna, i mislim da ta volja osjeća na svakom koraku, da sve što bude njena logistika apsolutno stavi u funkciju toga“, kazao je Abazović.

On je rekao da će pokušati da urade tri stvari koje su važne.

Prva je, kako je naveo Abazović, da u saradnji sa Komisijom za praćenje istraga napada na novinara zatraže od tužilaštva da izvrši nekoliko njihovih preporuka, a druga da zatraže međunarodnu ekspertizu.

„Treća, koja je najnovija, jeste da unutar Savjeta Evrope senzibilišemo situaciju vezano za ovaj konkretni slučaj, kako bismo vidjeli da u saradnji sa njima dobijemo možda neke upute, kako bismo mogli da idemo ka nekom potencijalnom rješenju“, naveo je Abazović.

On je ponovio da lično nema nikakvu sumnju da je Jovanovića ubila duvanska mafija.

„Neka građanima bude jasno da bi razrješenje ovog slučaja objasnilo mnogo ostalih političkih i drugih procesa koji su se dešavali u prethodne dvije i po decenije“, rekao je Abazović.

On je kazao da ga raduje što dio javnosti u Hrvatskoj uvezuje slučaj ubistva Jovanovića sa ubistvom Iva Pukanića.

“Mislim da bi, ukoliko dođemo do nalogodavaca u jednom ili drugom slučaju, to značilo da se rješava i ovaj prvi”, naveo je Abazović.

On je apelovao na tužilaštvo da stvari ubrzaju „zato što taktika koja je postojala u prethodnim strukturama je bila sljedeća – da protokom vremena zamre i posljednja nada da će se slučaj riješiti“.

„Nećemo dozvoliti da se zaboravi. Dok god budem na bilo koji način u prilici, ubistvo Jovanovića će ostati top prioritet kada je u pitanju borba za pravdu u Crnoj Gori“, istakao je Abazović.

Upitan da li je nakon što je nova tužiteljka preuzela slučaj neko saslušan, na predlog Komisije, on je odgovorio da ne zna.

„To je pitanje za njih. Ono što je moj apel prema tužiteljki koja je preuzela slučaj je da se ne vodi praksom svojih prethodnika nego da pokuša stvari da preokrene u jednom drugom, mnogo efikasnijem pravcu“, naveo je Abazović.

