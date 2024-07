Požar na brdu Gorica

Podgorica, (MINA) – Na brdu Gorica u Podgorici večeras je izbio veliki požar.

Iz Vatrogasne službe su za Portal RTCG kazali da su ekipe na terenu, ali nijesu saopštili više detalja.

Navodi se da je zahvaćena veća površina borove šume, kao i da se pepeo širi po okolnim podgoričkim naseljima.

Vatra je zahvatila brdo iz pravca naselja Zagorič.

U gašenju požara pomažu i građani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS