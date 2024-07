Potvrđena odluka o izručenju po zamolnici Srbije

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud potvrdio je odluku Višeg suda u Podgorici o izručenju okrivljenog Dragana Vidakovića Srbiji, u cilju vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Iz Apelacionog suda su saopštili da su odbili kao neosnovanu žalbu branioca Vidakovića, državljanina Srbije i Bosne i Hercegovine, izjavljenu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici od 6. marta ove godine.

Na taj način je, kako su rekli, rješenje Višeg suda u Podgorici postalo pravnosnažno.

„Rješenjem Višeg suda utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Vidakovića, po molbi Ministarstva pravde Srbije, u cilju vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je istim rješenjem dozvoljena predaja mobilnog telefona za koji postoji osnovana sumnja da je predmet izvršenja krivičnog djela.

Iz Apelacionog suda su rekli da su, odlučujući o žalbi branioca okrivljenog, zaključili da je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve odlučne činjenice i okolnosti.

„I na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja donio pravilnu odluku da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za izručenje tog okrivljenog Srbiji“, kaže se u saopštenju.

Ocijenjeno je da krivično djelo zbog kojeg se potražuje Vidaković nije političko krivično djelo, djelo povezano sa političkim krivičnim djelom, kao ni vojno krivično djelo u smislu Evropske konvencije o ekstradiciji.

Iz Apelacionog suda su rekli da je ocijenjeno da, nasuprot navodima žalbe, nema dokaza koji bi upućivali na zaključak da bi Vidaković u slučaju izručenja Srbiji bio podrvrgnut mučenju, ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju u smislu člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

