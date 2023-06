Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, nakon mirnih i demokratskih izbora, potrebno što skorije formirati stabilnu Vladu, poručili su crnogorski predsjednik Jakov Milatović i britanska ambasadorka Karen Medoks.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da su teme razgovora Milatovića i Medoks bile odnosi dvije države i nedavni parlamentarni izbori u Crnoj Gori.

„Milatović i Medoks saglasili su se da je nakon mirnih i demokratskih izbora u Crnoj Gori potrebno što skorije formiranje stabilne Vlade“, navodi se u saopštenju.

Milatović je ponovio da je u ovom momentu Evropskoj uniji (EU) potrebna uspješna priča proširenja i da Crna Gora može i treba da bude ta priča.

On je ocijenio da su odnosi među državama na zavidnom nivou.

“Vaša uloga u podršci demokratskom razvoju Crne Gore bila je značajna, a vjerujem da postoji prostor i za dalje jačanje naše saradnje“, naveo je Milatović.

Crna Gora, kako je kazao, u narednom periodu ima tri važna spoljnopolitička cilja – ubrzanje evropskog puta, snaženje dobrosusjedskih odnosa i jačanje kredibilnosti kao članice NATO saveza.

„U unutrašnjoj politici, prioritet je društvena kohezija i insistiranje na neophodnim reformama. Uvjeren sam da ćemo imati podršku Velike Britanije za ostvarivanje svih tih ciljeva”, rekao je Milatović.

Medoks je pozdravila, kako je kazala, “jasne poruke podržane djelima” i ocijenila ih kao korak naprijed za državu u cjelini.

“Kako jačanje kredibilnosti vašeg članstva u Alijansi, tako želimo da vidimo i proširenje EU i ohrabrimo evropske prijestonice da imaju proaktivan pristup prema zemljama Zapadnog Balkana“, navela je Medoks.

Ona je rekla da je, takođe, regionalna saradnja veoma važna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS