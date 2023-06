Pomoć prvo tražiti od pedijatara u domovima zdravlja

Podgorica, (MINA) – Institut za bolesti djece (IBD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) apelovao je na roditelje da, u slučaju zdravstvenih problema, pomoć za djecu prvo zatraže kod izabranih pedijatara u domovima zdravlja.

Iz IBD-a su kazali da roditelji često samoinicijativno dovode djecu na pregled, bez prethodnog obraćanja izabranom pedijatru u Domu zdravlja.

“Apelujemo na njih da ne zaobilaze naše uvažene kolege koji su stručni i edukovani da kvalitetno zbrinjavaju naše najmlađe pacijente”, rekli su iz IBD-a.

Kako su naveli, poznato je da ljekari IBD-a, osim redovnog radnog vremena, dežuraju i samim tim su na raspolaganju djeci 24 sata dnevno.

“Međutim, radi efikasnosti rada svih ljekara u crnogorskom zdravstvenom sistemu, važno je poštovati jasno definisane procedure od kojih će svi imati benefit, a na prvom mjestu naši najmlađi pacijenti”, istakli su iz IBD-a.

Oni su podsjetili da u slučaju zdravstvenih problema, svakim radnim danom i vikendom od sedam do 21 sat, roditelji prvo treba za svoju djecu da zatraže pomoć od izabranog pedijatra koji će dalje procijeniti šta je najbolje za njihovo dijete, a ne da odmah dovedu dijete u IBD, kao što im je praksa bila do sada.

“Ovo stvara bespotrebne gužve tokom noći, te kompromituje osnovnu djelatnost IBD-a, kao što je liječenje hospitalizovanih pacijenata na pedijatrijskim odeljenjima i Odjeljenju intenzivne njege”, navodi se u saopštenju.

