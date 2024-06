Zirojević: Sjednica treba da bude održana kada je zakazana

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) nikad nijesu tražile da premijerski sat bude u ponedjeljak, a ne danas, kazao je poslanik te stranke Nikola Zirojević, navodeći da sjednica treba da bude održana tada kada je zakazana.

Zirojević je to kazao reagujući na navode premijera Milojka Spajića koji je rekao da su poslanici iz opozicije “preklinjali” da premijerski sat bude u ponedjeljak, a ne u subotu.

“Premijer ponovo (a čudi li nekoga) laze”, napisao je Zirojević na društvenoj mreži X.

Kako je kazao, Socijaldemokrate nikog ne “preklinju”, što se može jasno vidjeti iz načina na koji tretiraju Spajića.

“Drugo, nikad nijesmo tražili da premijeraki sat bude u ponedjeljak, a ne u subotu”, rekao je Zirojević.

On je istakao da je, i da je neko od kolega imao takav zahtjev, sjednica zakazana i treba da bude održana tada kada je zakazana.

“Ne može se u petak na subotu, kad provališ da si popio koju više pa ukapiraš da ćeš ujutro biti mamuran, mijenjati termin.Ovakvo nepoštovanje i ponižavanje Parlamenta, ponoviću, ni okupatori činili nijesu. Ne priliči to ozbiljnom čovjeku, tebi svakako priliči. Zato i nijesi za ovoga posla”, naveo je Zirojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS