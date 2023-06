ZBCG: Rajnke potvrdila da sastavlja Vladu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke miješanjem u unutrašnje procese u Crnoj Gori još jednom je potvrdila da ona sastavlja crnogorsku vladu, saopštili su iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

Rajnke je u intervjuu za Glas Amerike kazala da Sjedinjene Američke Države (SAD) očekuju što brže formiranje Vlade Crne Gore, koja će biti inkluzivna i privržena evroatlantskim vrijednostima i reformama, navodeći da koalicija ZBCG nije partner Vašingtona.

Iz ZBCG su naveli da, nakon što je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u četvrtak kazao da se NATO neće miješati u unutrašnje stvari Crne Gore, posebno ne u dijelu sastavljanja nove vlade, već da je to na političkim akterima koji su učestvovali na izborima, odmah ga je korigovala Rajnke.

“Svojim brutalnim miješanjem u unutrašnje procese u Crnoj Gori, američka ambasadorka je još jednom potvrdila da u stvari ona sastavlja crnogorsku vladu jer je mandat dala sama sebi, pošto je istovremeno i predsjednica države”, navodi se u saopštenju.

ZBCG je, kako se dodaje, s pravom upozoravala tokom izborne kampanje o nepriličnom miješanju ambasada koje su od Crne Gore “napravile koloniju”, i u kojoj narodna volja iskazana na izborima nema nikakvog značaja.

“Jer gospođa Rajnke i slični njoj smatraju da imaju ekskluzivno pravo na sastavljanje vlada u Crnoj Gori”, rekli su iz ZBCG.

Oni su dodali da su Rajnke i ambasadori i ambasadorke slični njoj, sastavili i dvije prethodne vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića zasnovane na brutalnom gaženju i pronevjeri izborne volje građana Crne Gore.

Iz ZBCG su istakli da je svima poznato kako su te vlade tragično završile.

“Takođe, želimo osvježiti pamćenje uvaženoj ambasadorki Rajnke da je upravo ona krajem prošle godine na sastanku u ambasadi sa Milojkom Spajićem, Dritanom Abazovićem i Aleksom Bečićem dala nalog da se ne izabere vlada na čelu sa Miodragom Lekićem”, rekli su iz ZBCG.

Oni su podsjetili da se to i dogodilo početkom obe godine, kada je URA odbila da stavi potpis na zakazivanje sjednice Skupštine.

Iz ZBCG su kazali da se Rajnke nekoliko puta sretala sa liderom Pokreta Evropa sad (PES) Milojkom Spajićem poslije izbora.

“Ali vjerovatno da tema nije bila sastavljanje vlade, nego kriptovalutaš Džordž Kotrel i njegovo spektakularno bjekstvo iz Crne Gore privatnim avionom na dan izbora”, dodali su iz ZBCG.

Iz te koalicije su kazali da je da je nezavisnost Crne Gore ozbiljno ugrožena i da se država nalazi pred izborom da li će njome upravljati legitimni predstavnici građana ili ambasade.

“Rajnke nema dilemu da ona treba da bude premijer iz sjenke kao u prethodne dvije vlade, a koalicija ZBCG smatra da smo dužni da štitimo poslednje ostatke crnogorske nezavisnosti koji se krčme po bjelosvjetskim ambasadama”, kazali su iz ZBCG.

Oni su naveli da je sve za šta se Rajnke zalaže u Crnoj Gori u potpunoj suprotnosti sa postulatima američke demokratije.

Iz ZBCG su ponovili da bez te koalicije nema stabilne vlade.

Iz ZBCG su kazali da se oni koji žele nestabilnost u Crnoj Gori ne nalaze u njihovoj koaliciji već, kako su rekli, u određenim ambasadama.

“Uostalom, svako će preuzeti odgovornost za svoja (ne)djela, samo što za razliku od gospodje Rajnke i njoj sličnih, mi ostajemo da živimo u Crnoj Gori jer nemamo rezervnih rešenja i država”, zaključili su iz ZBCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS