Vuković pozvao Milatovića na konsultacije

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković, pozvao je nosioca liste Pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića na konsultacije u ponedjeljak da bi, kako je naveo, vlast bila formirana na civilizovan način i u skladu sa Ustavom i zakonima.

Vuković je u video poruci naveo da je spreman da Milatoviću pomogne da, kao najizgledniji kandidat za budućeg gradonačelnika, maksimalno spreman dočeka trenutak stupanja na dužnost.

On je rekao da je svjestan da je Ustavni sud jedina institucija koja ima nadležnost da donese konačnu odluku o proglašenju rezultata izbora, u situaciji kada se neko žalio na te rezultate.

Vuković je naveo da njihovi politički konkurenti pokušavaju da ignorišu tu činjenicu i da sami odrede trenutak primopredaje vlasti u Podgorici.

“Umjesto toga što rade, ja pozivam te ljude da sačekamo, da nadležne državne institucije daju konačnu riječ u odnosu na izborni proces u Podgorici, koji niko ne dovodi u pitanje kad su rezultati po srijedi”, naveo je Vuković.

Vuković je ocijenio da to vrijeme treba iskoristi kako bi se na najkvalitetniji mogući način pripremio trenutak primopredaje vlasti u Podgorici.

“Kao aktuelni gradonačelnik, kao neko ko je najodgovorniji za uredno funkcionisanje ovog sistema od kojeg zavisi gotovo 200 hiljada ljudi u Podgorici, pozivam u tom cilju Jakova Milatovića na konsultacije u ponedjeljak”, naveo je Vuković.

Vuković je na Fejsbuku /Facebook/ napisao da, kao prvi čovjek Glavnog grada, poštujući izbornu volju, želi da doprinese kako bi se proces formiranja vlasti desio na civilizovan način i u skladu sa Ustavom i zakonima.

“Na taj način, čuvamo ugled Glavnog grada i izlazimo u susret očekivanju naših sugrađana”, dodao je Vuković.

