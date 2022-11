Vraćanje doprinosa za zdravstvo dovelo bi do smanjenja zarada

Podgorica, (MINA) – Vraćanje doprinosa na zdravstveno osiguranje, koje najavljuje ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, dovelo bi do smanjenja neto zarada zaposlenih i povećanja poreskog opterećenja za poslodavce, upozorili su iz pokreta Evropa sad.

Šćekić je ranije kazao da je program Evropa sad ugrozio zdravstveni sistem i da se ozbiljno razmatra vraćanje zdravstvenih doprinosa.

Iz pokreta Evropa sad su upitali Šćekića zašto najavljuje povećanje plata u javnom sektoru, ako ako nema novca u Fondu zdravstva.

„Ako nema novca u Fondu, kako su povećane plate nemedicinskom kadru u sektoru zdravstva i kako se Budžetom za 2023. godinu najavljuje povećanje plata svim zaposlenima u javnom sektoru“, upitali su iz pokreta Evropa sad.

Prema njihovim riječima, u toku najuspješnije fiskalne godine, kada Crna Gora ima najniži deficit u istoriji zahvaljujući programu Evropa sad, ministar zdravlja najavljuje njegovo ukidanje i vraćanje doprinosa na zdravstveno osiguranje.

„To bi dovelo do smanjenja neto zarada zaposlenih i povećanja poreskog opterećenja za poslodavce“, ističe se u reagovanju.

Kako su naveli iz pokreta Evropa sad, prvo je ministar finansija, sa svojim mračnim prognozama, na sve načine pokušavao da uništi program, ali su ga zvanični podaci koje njegov resor objavljuje demantovali.

„Evropa sad je povećala životni standard građana, rasteretila poslodavce visokih troškova za poreze i doprinose na zarade i doprinijela rekordnoj naplati javnih prihoda. Dakle, od Evrope sad profitirali su i zaposleni i poslodavci i država“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je potvrda o uspješnosti programa stigla indirektno i od ministra finansija, i to kroz planirani veliki rast prihoda budžeta za 2023. godinu, bez ijedne dodatne mjere.

„Ali i od premijera, kroz izjavu da imamo preko 200 miliona depozita, bez ijednog centa zaduženja, uprkos najavama ministra finansija da će nam ove godine dodatno trebati 350 miliona EUR“, dodaje se u reagovanju pokreta Evropa sad.

Prema njihovim riječima, koliko je tačno da zbog programa nijesu mogli da se nabave ljekovi, ministar je sam sebe demantovao raspisivanjem tendera za nabavku, prije zvaničnog stupanja na snagu rebalansa budžeta.

„Koji je bespotrebno donešen, kako bi se omogućio novac pred izbore za raznu neproduktivnu potrošnju. Ali ni to nije pomoglo partiji ministra zdravlja da pređe cenzus u glavnom gradu“, zaključuje se u reagovanju.

