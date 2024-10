Tuzović: BS će još odlučnije nastaviti svoju misiju

Podgorica, (MINA) – Glasovi koje je Bošnjačka stranka (BS) osvojila na izborima u Podgorici jasan su znak da partija ima čvrste temelje, ocijenio je predsjednik Odbora BS Glavnog grada Edin Tuzović i poručio da će ta stranka još odlučnije nastaviti svoju misiju.

Tuzović je, kako je saopšteno iz BS, zahvalio svima koji su na izborima svoj glas dali toj partiji i ideji da Podgorica bude svih građana i da svaka ulica i kvart bude “Podgorica i glavni grad u pravom smislu te riječi”.

„Naših 955 glasova, koji su odoljeli svim pritiscima koji je zadnjih nekoliko mjeseci vršen na njih, a posebno u finišu kampanje, naša su snaga i podsticaj, te jasan znak da BS ima čvrste temelje i nesavladive bedeme na kojima će nastaviti da gradi i Podgoricu i Crnu Goru svih nas, kao i vrijednosti za koje se zalažemo“, rekao je Tuzović.

On je kazao da je, kada sagleda okolnosti pod kojima su održani izbori i pritisak pod kojim su se našli glasači BS, zadovoljan rezultatom izbora.

„Ali sam posebno ponosan na svakog našeg glasača i svaki naš glas. Još posvećenije i odlučnije, složno i iskreno, radićemo u narednom periodu, kako bi svaki budući izborni rezultat bio bolji“, dodao je Tuzović.

