Spajić: Crna Gora spremna da pomogne u oporavku Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da doprinese u implementaciji hitnih mjera za oporavak, rekonstrukciju i modernizaciju Ukrajine, poručio je crnogorski premijer Milojko Spajić.

On je, na Konferenciji o oporavku Ukrajine u Berlinu, rekao da bi svi mnogo više voljeli da su se okupili sa punim fokusom na pomoć u oporavku Ukrajine poslije završenog rata.

“Ali kako teče i treća godina ruske agresije, ovakva konferencija prava je šansa da pokažemo prijateljima iz Ukrajine da nijesu sami“, naveo je Spajić.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, kazao da je ratni sukob na tlu Evrope potvrdio potrebu za pružanjem zajedničkog odgovora.

“Zato želim da ponovim da je Crna Gora potpuno uz Ukrajinu, spremna da pruži puni doprinos u implementaciji hitnih mjera za oporavak, rekonstrukciju i modernizaciju ove države”, rekao je Spajić.

On je rekao da je siguran da će konferencija donijeti mnogo novih, kvalitetnih ideja.

“I da će se iz Berlina čuti glasno poruka da je Evropa ujedinjena u ovim teškim vremenima“, zaključio je Spajić.

Njemački kancelar Olaf Šolc, koji je otvorio Konferenciju, rekao je da će Ukrajina pobijediti u ratu.

“Jer su pokazali snagu i lojalnost ka evropskim principima, jer su odabrali evropski put i mi smo na tom putu uz njih”, istakao je Šolc.

On je kazao da su nekoliko dana nakon početka ruske agresije rekli da je budućnost Ukrajine u Evropskoj uniji (EU) i dodao da i danas stoje iza toga.

Iz Vlade su rekli da je činjenica da se konferencija ove vrste prvi put održava u zemlji Unije, pokazatelj namjere da se iz EU pokaže nedvosmislena podrška, ali i doprinese ukrajinskoj stabilnosti i progresu kroz njen dalji napredak u evropskom integracionom i reformskom procesu.

“U tom kontekstu će posebna sredstva biti opredijeljena za ekonomski oporavak Ukrajine, a predsjednik te zemlje, Volodomir Zelenski apostrofirao je potrebu da se u najskorijem roku pomogne osiguravanje stabilnosti energetskih izvora, koji su konstantna meta ruskih napada”, navodi se u saopštenju.

Zelenski je rekao da rat ima više bitaka, onih na frontu, ali da moraju misliti i o ekonomskim uslovima, kako bi omogućili Ukrajincima normalan život.

On je kazao da u Berlinu vidi da je veliki broj zemalja uz Ukrajinu i zahvalio na pomoći u jačanju ukrajinskih odbrambenih sistema.

“Jedan od resursa koji Rusija pokušava da nam uskrati su izvori za proizvodnju energije, i već smo izgubili dosta izvora u velikim gradovima”, rekao je Zelenski i dodao da će oporavak i rekonstrukcija tog sektora pomoći ne samo Ukrajini, već čitavoj Evropi.

On je istakao da moraju pokazati da Rusija ne može izazvati prekid energetskih izvora, kad god poželi.

“Zato moramo korišćenjem modernih tehnologija, iskoristiti potencijale Ukrajine i tako osigurati neophodne izvore energije“, naglasio je Zelenski.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen istakla je da je šest milijardi EUR pomoći već opredijeljeno.

Ona je kazala da će EU posebno afirmisati ulaganja privatnog sektora kako bi ubrzali modernizaciju ukrajinske ekonomije, što će biti ključno za oporavak država.

Konferencija je okupila veliki broj političkih lidera, predstavnike međunarodnih organizacija, finansijskih institucija, privatnog i civilnog sektora, think tank organizacija, te pripadnike ukrajinske dijaspore, kako bi razmijenili mišljenja o modalitetima saradnje u cilju pružanja konkretne pomoći Ukrajini u njenom sveobuhvatnom oporavku i razvoju.

Spajić je sa šefom kabineta Brankom Krvavcem učestvovao na radnom sastanku na nivou najviših zvaničnika, koji je održan u okviru Konferencije.

