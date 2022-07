Sa Vladom koja iskreno sprovodi evropsku agendu CG će za tri godine završiti pregovore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, ukoliko bude imala Vladu koja iskreno sprovodi evropsku agendu i na tom programu ima stabilnu političku podršku, završiti pregovore u sljedeće tri godine i postati naredna članica Evropske unije (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić se, prvog dana posjete Italiji, u Rimu sastao sa predsjednikom najbrojnijeg Predstavničkog doma italijanskog Parlamenta Robertom Fikom.

“Ocijenjeno je da se posjeta Krivokapića dešava u važnom političkom momentu za integraciju Zapadnog Balkana u EU, i da je strateški interes Evrope da se ubrza proces pregovora”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je kazao da Crna Gora cijeni i razumijevanje prijateljske Italije sa kojom njeguje intenzivan politički dijalog, bliske istorijske i kulturne veze.

“Šef crnogorske diplomatije je prenio očekivanje da će Crna Gora, ukoliko bude imala Vladu koja iskreno sprovodi evropsku agendu i na tom programu ima stabilnu političku podršku, završiti pregovore u sljedeće tri godine i postati prva naredna članica EU”, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su kazali da su Krivokapić i Fiko istakli značaj daljeg razvoja ekonomskih odnosa Crne Gore i Italije.

“Navodeći da je naša država postala hub za distribuciju električne energije prema Italiji, te da bi u susret skorom povezivanju sa BIH trebalo pristupiti izgradnji drugog kabla, što bi donijelo dodatne ekonomske efekte za Crnu Goru”, dodaje se u saopštenju.

Fiko je rekao da Italija daje podršku brzom članstvu Crne Gore u EU, čiji osnov će biti u ispunjavanju kriterijuma iz oblasti vladavine prava.

Krivokapić se danas, kako je saopšteno, sastao i sa predsjednikom Odbora za vanjske poslove Predstavničog doma Parlamenta Pjerom Fasinom.

“Tom prilikom, istaknuto je da je integracija Zapadnog Balkana prioritet Italije i cijele Evrope, te da je nakon dugog vremena zastoja neophodno intenzivirati proces pregovora sa EU, koji je važan za stabilnost evropskog kontinenta”, kazali su iz MVP.

Krivokapić je zahvalio Fasinu što je Parlament Italije prošle godine usvojio Rezoluciju o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana, koja je, kako je saopšteno, potvrdila jedinstvo italijanskih partija o potrebi ubrzanja pristupanja EU.

“Na toj liniji, ocijenio je izuzetno važnim dugo trajanje crnogorsko-italijanskog prijateljstva i parlamentarnog života, koji se temelje na brojnim dostignućima”, naveli su iz MVP.

Iz MVP su dodali da je zajednički ponovo osuđena agresije Rusije prema Ukrajini i ocijenjeno da je evroatlantsko jedinstvo iznenadilo agresora, ali i pokazalo vitalnost evropske demokratije kada se suoči sa nepravdom.

“Ocijenjeno je da Jadransko more predstavlja sigurno područje u kompleksnom širem području, te da je potrebno iskoristiti potencijale luka koje su strateški važne tačke za bilateralnu i multilateralnu saradnju”, rekli su iz MVP.

Kako su kazali iz Ministarstva, Krivokapić je posjetio i Univezitet Luiss Guido Carli, gdje je razgovarao sa rektorom Andreom Prenćipeom o mogućnostima saradnje i edukacije i treninga za crnogorsku administraciju kako bi se u toj oblasti osposobili da budu dostojan dio administracije sistema EU.

Iz MVP su kazali da je Prenćipe ponudio usavršavanje crnogorskih diplomata i obrazovanje studenata.

Krivokapić će se, kako je najavljeno, sjutra sastati sa italijanskim kolegom Luiđijem di Majom i predsjednicom Odbora za vanjske poslove u Senatu Stefanijom Kraksi.

