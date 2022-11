Rezultati izbora u Podgorici biće proglašeni kad se steknu zakonski uslovi

Podgorica, (MINA) – Pojedini članovi Izborne komisije Glavnog grada pokušali su da sjednicu iskoriste radi protivpravnog i protivzakonitog utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora u Podgorici, kazao je predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Veselin Vukčević.

On je rekao da će konačni rezultati izbora u Podgorici biti proglašeni kad se za to steknu zakonski uslovi.

Vukčević je naveo da je za danas sazvao sjednicu OIK Glavnog grada radi razmatranja prigovora, koji su podnijeti devet dana nakon isteka zakonom propisanog roka.

On je dodao da je to uradio po uputstvu Državne izborne komisije (DIK) od 11. novembra.

“Međutim, pojedini članovi Komisije su pokušali da sjednicu iskoriste radi protivpravnog i protivzakonitog utvrđivanja konačnih rezultata izbora, i to prije odlučivanja po žalbama od strane Ustavnog suda, kako je to propisano Zakonom o izboru odbornika i poslanika”, kaže se u saopštenju.

Vukčević je rekao da se radi o pravnoj hajdučiji, odnosno protivpravnoj namjeri, na koju nije pristao.

“O njihovoj namjeri najbolje govori činjenica da su pokušali da utvrde konačne reztultate izbora prije donošenja odluke po podnijetim prigovorima, budući da su pojedini članovi odbili da se izjasne o istom”, navodi se u saopštenju.

Vukčević je kazao da će to biti i zapisnički konstatovano i da će o tome upoznati DIK.

“Kad se steknu zakonom propisani uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora, u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, sazvaću sjednicu Komisije i utvrdićemo konačne rezultate izbora u Podgorici”, naveo je Vukčević.

