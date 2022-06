Rau: Proces proširenja EU ne smije stati

Podgorica, (MINA) – Proces proširenja Evropske unije (EU) ne smije stati, bez obzira na složen geopolitički i bezbjednosni trenutak, poručio je ministar vanjskih poslova Poljske Zbignjev Rau, koji u boravi u Crnoj Gori u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-om.

Rau je, u razgovoru sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem, poručio da Crna Gora može računati na snažnu podršku Poljske u procesu evropskih integracija.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera, Rau je rekao da ruska agresija na Ukrajinu predstavlja ozbiljan izazov za OEBS-ove principe.

“OEBS je nastao sa ciljem da spriječi ratove i vojne sukobe. Trebalo bi da ga vratimo njegovoj prvobitnoj namjeni”, naveo je Rau.

Abazović je rekao da Crna Gora nastavlja sa reformama, ocjenjujući da Vlada na tom putu daje vidljive rezultate.

“Dijelimo vrijednosti OEBS-a koje se tiču daljeg institucionalnog jačanja, zaštite i osnaživanja ljudskih i manjinskih prava”, kazao je Abazović.

On je istakao da se dobra saradnja Crne Gore i OEBS-a potvrđuje kroz redovan dijalog i posjete na visokom nivou.

“Abazović je izrazio uvjerenje da OEBS, kao najinkluzivnija bezbjednosna regionalna organizacija, može značajno doprinijeti uspostavljanju dijaloga i smanjenju tenzija kako bi se zaustavio rat u Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Abazović je naglasio da je Crna Gora zahvalna OEBS-u za podršku u oblastima demokratizacije, ljudskih prava, vladavine prava i medija.

Sagovornici su se saglasili da je saradnja sa Misijom OEBS-a u Podgorici dala konkretne rezultate i pomake koji su važni za unutrašnje reforme.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS