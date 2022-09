Predsjedništvo URA-e nije dalo saglasnost za potpisivanje sporazuma

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Građanskog pokreta URA izjasnilo se danas da je toj partiji prihvatljivo da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav nove vlade, ali nije dalo saglasnost da njihovi poslanici potpisuju bilo kakav dokument ili sporazum koji ne podrazumijeva kompletan dogovor.

Iz te stranke su kazali da je predsjedništvo odlučilo da je partiji prihvatljivo da se Vlada podijeli po principu”pola-pola” i “zlatni glas” mandatara, a da sektor bezbjednosti pokrivaju kadrovi koalicije “Crno na bijelo”.

“Imajući u vidu da kolege iz Demokratskog fronta i Demokrata nijesu dostavile pisanu ponudu, a svjesni negativnih iskustava koji su pratili formiranje 42. Vlade Predsjedništvo URE nije dalo saglasnost da poslanici ove partije potpisuju bilo kakav dokument ili sporazum koji ne podrazumijeva kompletan dogovor”, naveli su iz URA-e.

Iz URA-e su istakli da su tako odlučili cijeneći ranije iskazan princip svih partija – da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno.

“Imajući u vidu nepreciznosti u Ustavu Crne Gore i mogućnost da se norme Ustava tumače na različite načine Predsjedništvo URA-e konstatuje da nijedan kandidat osim Miodraga Lekića nema podršku 41 poslanika i da je jasno kome predsjednik države mora dati mandat”, navodi se u saopštenju.

