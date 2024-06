Odbor podržao Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode podržao je Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu.

Za Predlog rezolucije glasalo je sedam poslanika.

Predsjednik Skupštine, Andrija Mandić rekao je na sjednici Odbora da rezolucija o Jasenovcu nije uprena ni protiv kojeg naroda, već da joj cilj osuda svakog poricanja genocida.

On je rekao da očekuje da će nakon razgovora unutar parlamentarne većine i na Kolegijumu dobiti podršku da se u tom dokumentu pomenu i neka druga mjesta.

Mandić je dodao da treba da podići svijest o tragičnim događajima kako se oni nikada ne bi ponovili.

“Ohrabrivanjem svih elemenata našeg društva da čuvaju sjećanje na nevino stradale u genocidu u Jasenovcu stvaramo temelj za izgradnju istinski pomirenog društva”, naveo je Mandić.

Predstavnici partija parlamentarne većine predali su u skupštinsku proceduru Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu prošlog mjeseca, neposredno nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

Predlog rezolucije su potpisala 43 poslanika parlamentarne većine.

