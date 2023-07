Odbijena žalba Zekovića i Vujovića

Podgorica, MINA) – Ustavni sud danas je jednoglasno donio odluku o odbijanju žalbe kandidata za poslanike Socijaldemokratske partije izjavljene 11. jula protiv rješenja Državne izborne komisije (DIK).

Žalbu su podnijeli Bojan Zeković i Ivan Vujović.

“Sud je u ovom predmetu donio odluku o odbijanju žalbe Zekovića i Vujovića protiv rješenja DIK-a od 11. jula, kao neosnovanu”, kaže se u saopštenju Ustavnog suda, dostavljenom agenciji MINA.

Navodi se da je odluku donio Ustavni sud u sastavu, predsjednik Budimir Šćepanović i sudije Snežana Armenko, Dragana Đuranović, Milorad Gogić, Desanka Lopičić i Momirka Tešić.

