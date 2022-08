Nova struktura za pregovore o pristupanju EU

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila novu odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i izmjene odluka o obrazovanju radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade je saopšteno da je to urađeno radi unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU.

Cilj donošenja nove odluke o uspostavljanju strukture za pregovore je, kako se navodi, prilagođavanje obavezama iz procesa evropske integracije i ukidanje određenih tijela iz ranije strukture.

Novu strukturu će činiti Kolegijum za pregovore, Savjet za vladavinu prava, Pregovarački tim, pregovaračke radne grupe i Ministarstvo evropskih poslova.

“Ta tijela će biti odgovorna za vođenje pregovaračkog procesa na političkom, stručnom i tehničkom nivou, uvažavajući pravnu tekovinu EU, kao i revidiranu metodologiju EU koja srodna poglavlja grupiše u takozvane klastere”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada, imajući u vidu brojne obaveze koje proizilaze iz pregovaračkog procesa Crne Gore s EU, a s ciljem ispunjenja privremenih i dobijanja završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, u što skorijem roku, donijela i izmjene odluka o obrazovanju radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

“Radne grupe, čiji je broj članova značajno smanjen, čine predstavnici organa državne uprave, pravosudnih institucija i nevladinih organizacija. Radna grupa za poglavlje 23 broji 35 članova, a za poglavlje 24 ima 23 člana”, kaže se u saopštenju.

