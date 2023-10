Perić: Najavljena Vlada se ne temelji na vrijednostima koje dijele njeni konstituenti

Podgorica, (MINA) – Koalicija, koja bi prema najavama trebalo da formira novu Vladu, ne temelji se na vrijednostima koje dijele njeni konstituenti, već na njihovoj želji da preuzmu poluge moći, ocijenio je jedan od osnivača Preokreta Srđan Perić.

On je kazao da je najavljena Vlada posljedica želje da koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) bude njen dio.

Perić je naveo da potvrda toga i to što više nema primjedbe da Crnoj Gori treba Vlada sa podrškom 49 poslanika.

“Jasno je da ova koalicija ne leži na vrijednostima koje dijele njeni najavljeni konstituenti, već u želji da se bude dio vlasti i preuzmu poluge moći“, rekao je Perić agenciji MINA.

Kako je rekao, to nije ništa novo i neobično, jer je politika između ostalog i borba za vlast.

“Ali ako samo to bude određivalo i njeno funkcionisanje, a ne spremnost da se zarad opšteg dobra prave kompromisi, onda je pretenciozno očekivati da ona ima uspjeh na polju evropske agende“, ocijenio je Perić.

On je kazao da Vlada, ako bude formirana po principu podjele političkog plijena, može trajati, navodeći da je to apsurd crnogorske poličke scene.

„Ako vodite smjelu politiku koja proističe iz vaših uvjerenja, tada ne možete računati na čvrstu podršku i stabilnu Vladu koja vam pruža osnova za hrabre, reformske poteze, ali ako funkcionišete po principu utvrđivanja političkih feuda – eto čvrstog dogovora“, rekao je Perić.

Upitan šta misli o formiranju manjinske vlade koju bi iz parlamenta podržavala koalicija ZBCG, Perić je rekao da se, ukoliko se ispune najave, ne govori o manjinskoj već o koalicionoj vladi.

„Baš kao što je i još aktuelna vlast bila koaliciona, a ne manjinska. Naime, manjinska podrška znači da vi ne učestvujete u izvršnoj vlasti, a dajete joj podršku uz saopštena određena očekivanja šta bi ta Vlada trebalo da uradi“, rekao je Perić.

Kako je dodao, tačno je da bi ovo bila atipična koalicija, baš kao što je bila i ona koja je činila aktuelnu vlast.

„Ali svi konstituenti dobijaju svoje parče izvršne vlasti – neko u Vladi, neko u Skupštini, a neko po takozvanoj „dubini“ u javnoj upravi, državnim preduzećima i diplomatskoj mreži“, kazao je Perić.

On je istakao da je zbog lociranja odgovornosti važno istaći najavu da bi koalicija ZBCG trebao nakon nekog vremena trebala da ima i ministre u toj Vladi.

„Već tri godine niko ne preuzima odgovornost ni za šta i nikome je ne možete adresirati“, naglasio je Perić.

On je rekao da je Crna Gora prvo imala takozvanu ekspertsku Vladu, koja je zapravo generisala političku stranku.

„Kada su eksperti, sa ili bez navodnika, ušli u stranačku politiku, tada ne čujemo da oni zovu u Vladu neke druge eksperte, a neprestano govore o meritokratiji, odnosno vladavini najstručnijih i najsposobniji – koji često nisu u partijima“, naveo je Perić.

Kako je istakao, nakon toga je uslijedilo uporno objašnjavanje da to što Demokratska partija socijalista (DPS) glasa 43. Vladu, ne znači da je to njihova Vlada i tako redom.

Rezultat toga, prema riječima Perića, jeste to da su vlastodršci tu samo da se pohvale kada neki državni službenik ili više njih odradi dobar posao i da za to prisvoje medijske zasluge, dok su za problem krive okolnosti, politička nestabilnost, nerazumijevanje vizionarskih poteza i tako redom, a nikad oni koji vrše vlast.

„Sakrivene političke agende nisu dobre za građane, zato za početak, ponavljam, nazivajmo stvari pravim imenom da bismo mogli zahtijevati odgovornost. To je u punom interesu građana“, rekao je Perić.

Na pitanje da li bi podrška ZBCG eventualno mogla da uspori put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), Perić je odgovorio da put ka Uniji stagnira i da će se to teško mijenjati ukoliko najavljena vlast bude imala postizbornu retoriku.

„Sa druge strane, uoči izbora su dominirale teme ekonomije i potrebe za punom vladavinom prava. Tada se znalo da radikalna nacionalna retorika nikome ne bi donijela dodatne glasove – ona se, sasvim očekivano, aktivira par dana nakon izbora“, kazao je Perić.

On je, govoreći o odustajanju od sastanka mandatara Milojka Spajića sa predstavnicima Građanskog pokreta URA, kazao da izostanak tog susreta nije plod ideološke neprihvatljivosti, već je lične prirode.

„Mandatar očito smatra da je premijer odgovoran za lansiranja “afere Do Kvon”, dok premijer tvrdi da je tada samo radio svoj posao. Valja njima prepustiti razrješenje te dileme“, rekao je Perić.

On je istakao da se pamte velika zaklinjanja da se nešto neće desiti, pa na kraju ipak dođe do obrta, ali, kako je dodao, trenutno to ne izgleda realno – ako je suditi po izjavama.

Perić je, odgovarajući na pitanje ko je najveći dobitnik u pregovorima o formiranju vlasti, rekao da je u postizbornoj kombinatorici koalicija ZBCG pokazala da umije da strpljivo odigra red koraka i da pusti da se stvari slažu u njihovu korist.

„Neiskustvo druge strane im je tu bilo od pomoći, baš kao i ponašanje predsjednika Crne Gore, koji se kao zamjenik predsjednika PES-a svojski trudio da stvari idu u tom pravcu“, istakao je Perić.

On je naglasio da je priča o tome da je Milatović zamrznuo partijsku funkciju i definitvno pala u vodu kada se pojavio na sastanku gradskog organa partije u kom su i poslanici sa državnog nivoa.

„Nemam nikakvu dilemu da tema tog sastanka nije bila isključivo komunalna djelatnost. U konačnom, to je njihova stranka i imaju pravo da odluče o čemu će razgovorati, ali onda kažimo da se predsjednik države bavi unutarstranačkom politikom“, rekao je Perić.

Kako je dodao, prisustvuje se „karnevalu neiskrenosti“ koji se dešava pred očima javnosti i u tom smislu predsjednik države nije usamljen.

„Ali je on (Milatović) obećavao drugačiju praksu, a već na samom početku pokazuje izrazitu želju da bude ključna politička figura koja će se miješati u međustranačke procese“, rekao je Perić.

On je istakao da je tačno da je Milatović konsultacije koje su prethodile predlaganju mandatara obavio sasvim korektno ali, prema ocjeni Perića, nije nastavio u istom pravcu.

„Mada Ustav, između ostalog, kaže da on predstavlja Crnu Goru u državi, on ovdje ipak promoviše svoj politički interes. Nažalost, na samom startu ide putem građenja moći“, smatra Perić.

Kako je rekao, koalicija ZBCG ima razlog za zadovoljstvo.

„Jer će uz svoje veliko iskustvo bez problema politički kapitalizovati poziciju u kojoj bi imali predsjednika Skupštine, i u kojoj bi kontrolisali ključna državna preduzeća, dobili značajan dio „dubine“ i diplomatije, uz najavljen ulazak u Vladu nakon određenog perioda“, ocijenio je Perić.

On je istakao da ZBCG već posjeduje iskustvo u preuzimanju vlasti u nekoliko koraka i da imaju ideologiju kojoj su posvećeni.

Perić je ocijenio da su građani na gubitku, jer je veza između predizbornih obećanja i postizborne priče gotovo pokidana.

„Nacionalni narativ, koji nije bio dominantan u kampanji, je sada nametnut i na samom startu vidimo borbu za što veći kolač moći uz građenje pozicije na više strana da se eventualni neuspjeh u radu buduće Vlade pripiše drugom“, rekao je Perić.

