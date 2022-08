Muratović: Vlada treba da padne jer je udaljila Crnu Goru od EU

Podgorica, (MINA) – Vlada treba da padne jer je izazvala društvenu i političku krizu i udaljila Crnu Goru od Evropske unije (EU), ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković u autorskom tekstu je kazao da će opstanak 43. Vlade najviše štete donijeti DPS-u i da će se jasno dokazati njihova nemoć.

Kako je kazao član Izvršnog odbora DPS-a Boris Muratović, Joković pokušava da mobiliše odbranu svoje fotelje promišljajući šta najviše šteti upravo DPS-u.

On je naveo da je Joković potpredsjednik 43. Vlade, izabrane zato što je u parlamentu imala podršku DPS-a, dodajući da je Joković, po svjedočenju učesnika u pregovorima oko formiranja manjinske Vlade, tvrdio da mu ne bi smetalo da ta stranka bude konstituent izvršne vlasti, ali da su mu manje partije problem.

„Očigledno je to ta moralna vertikala na koju se SNP stalno poziva a po kojoj se mjera časti uvijek svodila na to kako služiti interesu tuđe države, ovjekovječena na onom čuvenom snimku kada jednog od Jokovićevih prethodnika, na kanabeu (Slobodan) Milošević pita “šta čekate, kad ćete krenuti sa mitinzima”?“, rekao je Muratović.

Prema njegovim riječima, koliko god se Joković spašavajući svoju fotelju trudio da manipuliše, činjenica je da Vlada u kojoj je potpredsjednik treba da padne zbog katastrofalne ekonomske, socijalne i ukupno državne politike.

„Riječ je o Vladi koja je zapostavila prioritete za koje je dobila podršku u Skupštini i namjerno izazvala društvenu i političku krizu koja našu državu udaljava od EU i dovodi u pitanje našu sposobnost da budemo naredna članica EU“, kazao je Muratović.

On je dodao da je investicioni ciklus i dalje u potpunosti stopiran, i da se niko ne bavi visokom stopom inflacije i nezaposlenosti, odnosno padom životnog standarda građana.

„Ova Vlada treba da padne i zato što je nedvosmisleno pokazala da nije autonomna u vođenju spoljne i unutrašnje politike, i da ispunjava ono što su prioriteti zvaničnog Beograda, a ne građana Crne Gore“, smatra Muratović.

On je rekao da je „pisani uradak“ Jokovića, nastao u glavi i peru njegovog savjetnika Vladimira Pavićevića koga sa pravom vezuju za srpsku obavještajnu službu.

Prema riječima Muratovića, autorski tekst je pouka svim zagovornicima instant pomirenja, koliko je ono iskreno i trajno kad se otvori prostor za, kako je naveo, tobože najgrađanskiju partiju srpskog političkog bloka, a ona na ovakav način doprinese daljim podjelama u Crnoj Gori.

