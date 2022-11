Medoks: Političke podjele ostaviti po strani

Podgorica, (MINA) – Britanska ambasadorka Karen Medoks pozvala je sve političke aktere u Crnoj Gori da rade zajedno, da ostave političke podjele po strani i da omoguće da institucije ponovo efikasno funkcionišu.

„Za to će biti potreban istinski dijalog i određeni kompromis”, kazala je Medoks, koja je sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović u Luci Bar posjetila brod britanske Kraljevske mornarice Albion.

Medoks je navela da su Albion i još dva broda Kraljevske mornarice boravili ove sedmice u Crnoj Gori na velikoj zajedničkoj obuci.

„Naši brodovi dolaze noseći veoma važnu poruku – da je Crna Gora saveznik od povjerenja u NATO-u i da stojimo uz vas. Ovaj brod je snažan podsjetnik na našu podršku”, rekla je Medoks.

Ona je kazala da je Crna Gora “osjetljiva na prijetnje izvan svojih granica” i da je zato važno da Vlada ojača svoje institucije i da efikasno funkcioniše kao demokratska država.

“Tako da ne ostavljate pukotine da drugi potpiruju podjele i nestabilnost. Pozivam sve političke aktere da rade zajedno, da ostave političke podjele po strani i da vaše institucije ponovo efikasno rade – posebno vaš Ustavni sud”, poručila je Medoks.

Ona je ocijenila da će za to biti potreban istinski dijalog i određeni kompromis.

“Ove godine ste obilježili pet godina kao saveznik u NATO-u. Ovdje smo da proslavimo naš savez i potvrdimo našu stalnu posvećenost zajedničkim NATO vrijednostima“, kazala je Medoks.

Đurović je istakla da je dolaskom broda Albio, koji predstavlja ponos britanske mornarice, Crna Gora još jednom uvažena od partnera i prijatelja iz Ujedinjenog Kraljevstva.

“Uspjeli smo da ostvarimo visok stepen razvijenosti političkog dijaloga, kojim su dodatno učvršćeni saveznički i prijateljski odnosi, pri čemu je Crna Gora snažno posvećena razvoju odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, kao jednim od najvažnijih aktera na međunarodnoj političkoj sceni”, rekla je Đurović.

Ona je, kako se navodi u saopštenju, ukazala na značajnu ulogu britanskog Know-how fonda, Britanskog savjeta i britanske Vlade koji su pružili veliku pomoć u ispunjavanju neophodnih kriterijuma za pridruživanje najvećem političko-vojnom savezu na svijetu.

“Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena jačanju savezništva sa Ujedinjenim Kraljevstvom u okviru NATO-a, a politički prioritet naše zemlje u NATO-u je promovisanje evroatlantske perspektive Zapadnog Balkana i politike otvorenih vrata, s fokusom na region”, kazala je Đurović.

