Laličić: Neistina da su za neizbor sudija Ustavnog suda krivi poslanici DPS

Podgorica, (MINA) – U javnom diskursu Crne Gore već duže vrijeme plasira se neistina da su za neizbor sudija Ustavnog suda krivi isključivo poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), kazala je poslanica te stranke Jovanka Laličić.

Ona je u autorskom tekstu navela da su se članovi Ustavnog odbora iz DPS-a tokom intervjua kandidata za sudije Ustavnog suda “čuvali“ sugestivnih pitanja, pitanja kandidatima o njihovoj pripadnosti političkim partijama, o aktuelnim političkim dešavanjima, usmjerivši interesovanja uglavnom na motiviciona pitanja prema kandidatima.

“Za razliku od nas neki članovi Ustavnog odbora su se “preplatili” na vječita pitanja o tome da li kandidati imaju člansku kartu neke partije, i to naravno postavljali kandidatima za koje unaprijed nijesu znali kome pripadaju”, navela je Laličić.

Kako je kazala, nakon toga su ih interesovali odgovori na pitanja da li je predsjednik države prekršio Ustav.

Laličić je ocijenila da su sebi dali za pravo da unaprijed ustvrde da jeste povrijedio Ustav.

“Zavisno od odgovora na to “ključno” pitanje pravili su selekciju kandidata, i u svojim glavama već su unaprijed diskvalifikovali one čiji ih odgovor nije zadovoljavao, bez obzira na njihove stručne kvalifikacije i kredibilitet”, rekla je Laličić.

Prema njenim riječima, bilo je nažalost dovoljno, da kandidat jasno ne iskaže svoj stav prema tom pitanju, pa da ne zasluži podršku ili da zavisno od tog pitanja neki kandidati budu “prisvojeni“ od staro-nove parlamentarne većine.

“Kada je u pitanju sve češće korišćena sintagma “da je na djelu opstrukcija” podsjetiću javnost Crne Gore da su članovi Ustavnog odbora iz DPS glasali za četiri kandidata i time jasno pokazali da žele da daju ovom procesu svoj konstruktivan doprinos”, istakla je Laličić.

Laličić je navela da je sa druge strane opstrukcija na najočitiji način demonstrirana od članice Ustavnog odbora iz URA-e, koja je bila uzdržana 18 puta.

Ona smatra da su i ostali članovi Ustavnog odbora iz novo-stare većine pokazali neodgovornost prilikom glasanja.

“Istine radi do posljednje sjednice Ustavnog odbora kada smo imali “čast” da čekamo da se sedam članova Ustavnog odbora pod dirigentskom palicom zainteresovanog poslanika ili pak medijatora Radunovića, usaglase oko četiri kandidata za koje su procijenili da bi, izvinjavam se iskreno kandidatima, mogli biti “njihovi“”, rekla je Laličić.

Laličić je kazala da je on pritom ustvrdio da nijednog kandidata ne poznaje, ali da su svo četvoro Crnogorci.

Ona je dodala da je to baš čudno odakle mu je to poznato, ako ih ne poznaje.

“Podijelili su ih međusobno i nama ostalim članovima Ustavnog odbora ponudili po sistemu “uzmi ili ostavi”. “Uzmi ili ostavi” za nešto za šta je u prvom glasanju potrebno 54, a u drugom 49 glasova?! Kako su radili takav je bio i ishod u plenumu”, navela je ona.

Kako je rekla, nijesu mnogo marili što nijesu poštovali ni odredbe Zakona o Ustavnom sudu, koji obavezuje da se prilikom predlaganja kandidata mora voditi računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Laličić je ocijenila da je sve unaprijed smišljeno i iscenirano.

“Namjera je očita i krajnje nekorektna, što nas ne iznenađuje: lopticu nakon neuspjelog prvog glasanja prebaciti u dvorište DPS i pred evropskim zvaničnicima sebe prikazati, zaboga, kao nekog ko se zdušno zalaze za izbor 4 sudija Ustavnog suda”, smatra Laličić.

Ona je dodala da su otuda od svih viskoh zvaničnika novo-stare većine, pozivi i apeli da se sudije Ustavnog suda konačno izaberu.

