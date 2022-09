Kovačević: Štura obavještenja OIK-a o izborima

Podgorica, (MINA) – Opštinske izborne komisije (OIK) šturo obavještavaju građane o izbornom procesu, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT), dodajući da je tako nastavljena stara praksa netransparentnosti lošeg i neredovnog informisanja građana.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević je rekla da je ta nevladina organizacija analizirala veb /web/ stranice 14 izbornih komisija u opštinama u kojima se sprovode izbori, i utvrdila da ti organi često ne poštuju zakonsku obavezu da na veb stranicama odmah objavljuju sve akte i podatke od značaja za sprovođenje izbora.

„Umjesto da ti sajtovi budu prva adresa na kojoj će lokalno stanovništvo dobiti sve potrebne informacije o izborima, oni su popunjeni uglavnom generičkim sadržajima i rijetkost je objavljivanje informacija koje kreira sama OIK“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na naslovnim stranicama sajtova pojedinih izbornih komisija poput OIK Bijelo Polje i Žabljak, nema nikakvih informacija o tekućem izbornom procesu.

„Pa se posjetilac može lako zapitati da li se u toj opštini uopšte održavaju izbori. OIK Žabljak nije objavila ni jednu informaciju o tekućim izborima na sajtu“, dodala je ona.

Većina komisija, kako je kazala Kovačević, ima formirane posebne sekcije koje se odnose na tekući izborni proces, čiji sadržaj varira i gdje se često ne objavljuju svi akti i podaci od značaja za izbore.

Ona je navela da se na sajtovima većine komisija mogu naći rješenja o potvrđivanju izbornih lista, ali u nekim slučajevima se ne može pronaći ništa više od izbornog kalendara, poput slučaja OIK Pljevlja.

„OIK gotovo da uopšte ne objavljuju saopštenja i obavještenja o svom radu, niti najave sjednica i aktivnosti. Sa sajtova većine OIK-a građani uopšte ne mogu saznati da li se i koliko često komisije sastaju“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da najviše informacija o izbornom procesu objavljuju OIK u Tivtu, Budvi i Kolašinu.

„Na njihovim sajtovima mogu se pronaći i zapisnici sa svih sjednica iz kojih javnost može saznati šta su komisije radile i o čemu su odlučivale“, kazala je Kovačević.

Prema njenim riječima, unapređenje u odnosu na parlamentarne izbore 2020. godine je da su svuda objavljeni personalni sastavi komisija.

„Međutim, porazno je to da iz izbora u izbore ponavljamo da OIK moraju objavljivati najosnovnije informacije o svome radu i poštovati zakon koji su dužne da sprovode“, smatra Kovačević.

Ona je kazala da bi, u državi koja teži da postane članica Evropske unije, očekivano bilo da se organi za sprovođenje izbora bave edukacijom birača, podizanjem svijesti o integritetu izbora i mehanizmima njegove zaštite i pružanjem informacija građanima kako da zaštite svoja prava.

„Umjesto toga, u 2022. godini mi se još uvijek ubjeđujemo oko toga da li je vijest potrebno staviti na sajt“, rekla je Kovačević.

