Jačanje regionalne saradnje kroz razmjenu iskustava u Poglavlju 27

Podgorica, (MINA) – Predstavnici pregovaračke strukture Albanije borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori, u cilju razmjena iskustava i praksi kada je u pitanju Poglavlje 27, kao i jačanja regionalne saradnje Crne Gore i Albanije, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS).

Kako se navodi, predstavnici albanske pregovaračke strukture borave u posjeti Crnoj Gori u organizaciji Ministarstva turizma i životne sredine Albanije, u okviru projekta „Podrška Albaniji u procesu pregovaranja u oblasti životne sredine“, a uz podršku MERS-a.

Iz MERS-a su kazali da su, tokom prvog dana posjete, učesnici imali priliku da se detaljnije upoznaju sa ostvarenim rezultatima i izazovima u Poglavlju 27.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktora za međunarodnu saradnju i EU fondove u MERS-u, Trifun Savić, podsjetio je da će Albanija ubrzo otvoriti pregovore u tom poglavlju i zakoračiti u novu, zahtjevniju fazu procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU).

„Važni zadaci su pred vama – od usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, do jačanja administrativnih kapaciteta i obezbjeđivanja finansijskih i tehničkih sredstava za sprovođenje mjera zaštite životne sredine“, rekao je Savić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora se, kao država koja je otvorila poglavlje 27 još 2018. godine, suočila sa sličnim dilemama – kako uskladiti ambiciozne evropske zahtjeve sa ograničenim resursima, kako obezbijediti međusektorsku koordinaciju, kako uključiti lokalne zajednice i kako učiniti sprovođenje mjera održivim.

„Upravo to želimo da podijelimo sa vama tokom ove studijske posjete – naša iskustva iz procesa planiranja i izvještavanja, rad na izradi ključnih strateških dokumenata, funkcionisanje međuresorskih radnih grupa, izazove u finansiranju mjera u oblastima zaštite prirode, otpada, voda i klimatske politike, kao i konkretne korake koje smo preduzeli u komunikaciji sa Evropskom komisijom“, poručio je Savić.

Generalna direktorica Direktorata za evropske integracije u Ministarstvu turizma i životne sredine Albanije, Artemisia Duraku, zahvalila je na podršci u okviru studijske posjete i istakla njenu važnost kada je u pitanju zatvaranje Poglavlje 27.

Direktorica centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju na Univerzitetu Donja Gorica, Ivana Vojinović, predstavila je pregled izazova i prepreka sa kojima se Crna Gora suočila tokom pregovora sa EU u vezi sa Poglavljem 27, u okviru pristupnog procesa.

Ona se u izlaganju osvrnula na ključne pomake ostvarene od 2013. do 2018. godine, proces izrade skrining izvještaja, otvaranje Poglavlja 27, kao i pripremu pregovaračke pozicije.

U saopštenju se navodi da je profesorica na Ekonomskom fakultetu i predsjednica Crnogorske panevropske unije, Gordana Đurović, prezentovala izazove u pregovaračkom procesu, ukazala na trenutno stanje Crne Gore u pregovaračkom procesu i poručila da je neophodno da se zatvori 21 poglavlje za godinu, što je izazovan posao.

Ona je prezentovala trenutnu šemu pregovaračke strukture i ukazala na finansijske izazove u Poglavlju 27.

„Takođe, tokom studijske posjete, prvog dana su prezentovati i izazovi u pregovaranju u podoblasti upravljanja kvalitetom vazduha i upravljanja otpadom“, kaže se u saopštenju.

